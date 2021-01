Biden jura como presidente de EUA; llama a la unidad

Estados Unidos vivió un día histórico, en el cual Joe Biden y Kamala Harris fueron investidos, respectivamente, como presidente y vicepresidenta del país.

Alistando los últimos detalles la ceremonia, este miércoles, minutos después de las 09:00 horas, ambos llegaron al Capitolio, donde tuvo lugar el acto.

Previamente, Biden comenzó su miércoles asistiendo a un oficio religioso en un templo católico de Washington.

Biden y su esposa, Jill, acudieron a primera hora a la Catedral de San Mateo Apóstol, en el centro de Washington, siguiendo una tradición de todos los presidentes entrantes en la jornada de su investidura presidencial.

Al matrimonio lo acompañaban Kamala Harris, y su esposo, Douglas Emhoff, así como los líderes demócratas y republicanos de ambas cámaras del Congreso y otros legisladores.

CEREMONIA

Ya con el arribo de Biden y Harris, junto con sus respectivos invitados, dio inicio oficialmente la ceremonia con las palabras de congresistas que destacaron los retos democráticos que representa esta toma de posesión histórica y recordaron el asalto al Capitolio como un hecho que desafía a los actuales políticos, tal como lo señaló el senador Roy Blunt.

Posteriormente, el sacerdote jesuita Leo O'Donovan realizó la tradicional invocación, agradeciendo a Dios y manifestando el compromiso de la nueva administración para "cuidarnos unos a otros y ser la luz para el mundo".

"Para nuestro nuevo presidente, te rogamos que le des la sabiduría de Salomón", pidió el sacerdote.

Luego de la invocación, se entonó el Himno Nacional estadounidense, el cual estuvo a cargo de la cantante Lady Gaga.

Después de estos actos oficiales, Kamala Harris juró ante la jueza Sonia Sotomayor como la primera mujer vicepresidenta en la historia de EUA, dando paso a la continuación del programa y con ello a la participación de Jennifer López, quien hizo una pausa en su interpretación para pedir en español "paz y justicia para todos".

Tras tales actos, el presidente de la Corte Suprema de EUA tomó el juramento de Joe Biden, quien desde este momento ya es oficialmente el presidente norteamericano.

OFRECE PRIMER DISCURSO

Ya investido como el presidente número 46 de EUA, Biden ofreció un discurso a la nación, donde resaltó que este acto de toma de posesión no representa el triunfo de un candidato, sino la victoria de una causa y pidió al pueblo estadounidense unirse en este momento histórico.

El mandatario recordó el asalto al Capitolio, mismo sitio de su juramentación; sin embargo, destacó que "la voluntad del pueblo ha sido escuchada y la democracia ha prevalecido".

"Estamos aquí para restaurar el alma de Estados Unidos y se requiere para ello más que palabras, se requiere unidad", dijo Biden, asegurando que "toda mi alma está puesta en unificar" al país y que le pide a todo estadounidense que se una a esta causa.

Llamó a que se hagan "cosas grandes" a través de la unidad que, afirmó, permitirá superar al COVID-19 y el impacto que ha tenido en la economía y la sociedad de su país.

"Sé que las fuerzas que nos dividen son profundas y son reales, pero también sé que no son nuevas", reconoció el nuevo presidente estadounidense, señalando, sin embargo, que con su reiterada petición a la unidad de fuerzas, puede superarse cualquier escenario adverso y tener paz.

"Este es nuestro momento histórico de crisis y de retos, debemos enfrentarlo con unidad y les puedo garantizar que no fracasaremos. En este día, en este momento, en este lugar, empecemos todos de nuevo", convocó el demócrata a su pueblo.

En ese sentido, Biden agradeció a quienes lo apoyaron desde su campaña, pero también refrendó que será "un presidente de todos los estadounidenses" y prometió que "lucharé tanto por aquellos que me apoyaron como por aquellos que no me apoyaron".

"El mundo está viéndonos, observándonos a todos el día de hoy. Entonces este es mi mensaje: Estados Unidos está siendo probado y saldremos victoriosos de esta prueba".

Prometió que su país será "un socio fuerte" y lamentando los decesos ocasionados por la pandemia de COVID-19, pidió a los presentes en la ceremonia que realizaran una oración silenciosa para "aquellos que han perdido la vida, aquellos que se quedaron atrás".

"Amigos, este es un tiempo de pruebas, enfrentamos un ataque a la democracia, tenemos este virus creciente, una economía en crisis. Estamos en esta prueba, vamos a pronunciarnos, a ponernos de pie de manera audaz. Hay mucho qué hacer y les prometo que seremos juzgados por ustedes" sobre cómo se enfrentan tales pruebas, declaró Biden, confiando en que cuando todo esto sea superado, se escribirá un nuevo capítulo en la historia de Estados Unidos.

"Ante Dios y todos ustedes, les doy mi palabra de honor de que siempre seré muy claro con ustedes, defenderé la democracia, defenderé la Constitución, no solo para el bien personal, sino para el bien público, escribiremos una historia de unidad, no de división, que esta sea la historia que nos guíe, la historia que nos inspire y que le diga a las generaciones que están por venir que respondimos al llamado de la historia, sostenidos por la fe, impulsados por la convicción, impulsándonos unos a otros, que Dios bendiga a nuestro país y que Dios bendiga a nuestras tropas", finalizó el mandatario en su primer discurso al frente del Gobierno estadounidense.