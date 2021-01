Se recupera la bebé de Wendolee

Fue durante una entrevista para Ventaneando donde la cantante lagunera, Wendolee Ayala, compartió los momentos difíciles que ha tenido que pasar con las complicaciones de salud de bebé e informó que Hannah se va recuperando.

“Seguimos en el hospital, las cosas van mejorando, es algo que tengo que agradecer. Apenas le retiraron el ventilador, estaba intubada. Ahora tiene oxígeno, si se desespera mucho, pero estamos con mucha fe de que nos vamos a ir a casa pronto. Estamos esperando a que la bebé coma y respire sola”.

Explicó que el problema se originó por una infección que no fue detectada a tiempo, no por la duración del parto. Además, aseguró que el tema será tratado con abogados. “Yo hice todo lo que me dijeron mis médicos. Alguien, no sé quién, no se dio cuenta que había una infección dentro de la placenta, dentro del líquido amniótico, y eso originó todo esto. No le puede pasar esto a otra familia, o a otra mamá”.