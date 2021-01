Rechazan reelección de Ávalos en Madero

El Comité Auxiliar del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el municipio de Francisco I. Madero, desconoció al alcalde Jonathan Ávilos Rodríguez, en sus aspiraciones de buscar la relección y pidió al resto de los aspirantes a que esperen los tiempos que marque la convocatoria, pues hasta ahora "no hay nada para nadie".

En una rueda de prensa que ofrecieron al medio día de este martes, Mario Sánchez titular de dicho comité manifestó que la militancia desconoce al edil, toda vez que su postulación en la elección pasada fue por el Partido del Trabajo (PT), aunque los votos que le dieron el triunfo fue por Morena, pero su desempeño como presidente municipal contrapone a los ideales del partido, pues afirmaron que es la continuación de "las mañas del priismo" por lo tanto no están dispuestos a apoyarlo para reelegirse.

Mediante la lectura de un documento el presidente del Comité Auxiliar expuso lo siguiente; "Esta Comisión Auxiliar no está dispuesta a apoyar a Jonathan Ávalos Rodríguez para que se reelija por Morena, ya que su desempeño ha quedado a deber a los ideales de nuestro partido de no mentir, no robar y no traicionar, y su comportamiento hacia los representantes de este instituto político no ha estado a la altura, llegando incluso a despedir a 10 de ellos que trabajaban en el municipio, por así convenir a sus intereses. Ávalos Rodríguez asegura que nadie detiene su postulación para reelegirse porque tiene padrinos en la Ciudad de México y porque tiene a su disposición al personal de la Presidencia Municipal, incluso ha formado un comité municipal de Morena ajeno al nuestro, el cual es falso porque ellos no tienen el reconocimiento de la dirigencia estatal ni cuentan con el acta constitutiva debidamente protocolizada y certificada ante notario público. Este ambiente ha provocado incertidumbre, división y hartazgo en nuestra militancia".

"Acompañados de las comisiones auxiliares de municipios como Torreón y San Pedro, hacemos un llamado a militantes y simpatizantes para evitar imposiciones en la designación de candidatos a diputados federales y alcaldes en la Comarca Lagunera. Desconocemos la labor política al interior de Morena en La Laguna de Coahuila por parte de las hermanas Miroslava y Hortensia Sánchez Galván, quienes se han aprovechado de su parentesco con comisión auxiliar Morena, Francisco I. Madero y a Cynthia Cuevas, coordinadora de los programas sociales del Gobierno Federal en esa región, así como de sus satélites en Francisco I. Madero, Manuel de Jesús Meza, Teresa Meraz y Elizabeth Rodríguez Meraz. Además las hermanas Sánchez Galván son identificadas como personas cercanas al PRI y del clan Moreira" continúa el documento..