Aplicarán casi 2 mil vacunas en Durango

Para este miércoles a las 10 de la mañana se espera el arribo de la segunda entrega de las vacunas Pfizer contra el COVID- 19 al estado de Durango, correspondiente a 1,950 dosis que se aplicarán al personal de salud que se encuentra en riesgo de contagio. En La Laguna serán solo dos módulos en los que habrán de aplicarse.

En su habitual rueda de prensa virtual, el secretario de Salud, Sergio González Romero, informó que la cantidad oficial son 1,950 dosis, sin embargo no precisó la cantidad exacta que habrá de destinarse para la Comarca Lagunera, únicamente comentó que serían las suficientes.

"Va a ser en dos módulos, destinar las que sean necesarias para completar a ese grupo de los trabajadores de la salud en riesgo para que sean inmunizados en estos próximos tres días", dijo el funcionario.

En la primera entrega fueron cinco los módulos donde se llevó a cabo la inmunización para el personal de la primera línea de riesgo, los cuales se reducirán a dos. En aquella ocasión se destinaron más de 1,500 dosis para la región de las 4,875 que llegaron a la entidad por parte del Gobierno federal. González Romero aseguró que con esta nueva entrega se atenderá ya no al personal que se encuentra en hospitales COVID, sino también a los considerados en riesgo.

"Quienes están enfrentando la pandemia en los laboratorios que es el muestreo, en los triajes de cada centro, entonces es importante que estén inmunizados, y para ellos va esta cantidad, para este personal que está en alto riesgo, para que se vea con cierta protección que da la vacuna, espero que sí completemos con nuestro listado que tenemos en nuestro sector salud", comentó el titular.

Asimismo, informó que de la primera aplicación silo se registraron 13 casos con reacciones no graves, de las cuales solo 3 se consideraron moderadas. "No le veo problema hasta este momento, ojalá que no tengamos ninguna reacción adversa que nos pudiera perjudicar", dijo en su rueda de prensa de ayer.

El funcionario envió un mensaje a los trabajadores del sector salud que aún no han sido atendidos y a la sociedad en general, "que nos tengan paciencia, no depende solo de nosotros, depende de una demanda mundial de la vacuna y yo estoy seguro que todo seremos vacunados en el tiempo que nos corresponde".

Inmunización

Segundo cargamento. * Arribarán un total de 1,950 vacunas contra el COVID-19 para toda la entidad. *El secretario de Salud no precisó cuántas dosis serán enviadas a La Laguna. *En esta ocasión solo serán instalados dos módulos de vacunación en esta región. *En la primera entrega de vacunas se instalaron un total de cinco módulos de vacunación en La Laguna de Durango.