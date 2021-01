Denuncian desabasto de agua en distintas colonias de Gómez Palacio

El Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa) informó hace días que se realizarían obras de mantenimiento en el pozo 6 el pasado domingo. Según el organismo, las obras terminaron la noche del lunes por lo que ayer martes no debió haber problemas por el desabasto, sin embargo continuaron las quejas ciudadanas.

"En Sideapa nos dan un número para que nos atiendan a través de WhatsApp, desgraciadamente no nos atiende una persona, nada más me informaron a mí que estoy en lista de espera para que me envíen una pipa pero son puras mentiras porque desde el día de ayer (lunes) lo reporté muy temprano a las 9 de la mañana que me di cuenta que no tenía agua y me dijeron: 'ya le vamos a mandar la pipa', dieron las 5 de la tarde y nada. Durante todo el día estuve aquí en mi casa y no me salí por lo mismo de que me dijeron que iba a llegar la pipa y nunca llegó", dijo Alejandra Salas, vecina de la calle Orquídeas en Villa Campestre.

La mujer informó que en el mensaje que Sideapa le mandó incluso le mencionan que no le pueden dar una fecha en el cual el problema sea resuelto e indicó que ayer martes no salía nada de agua en su domicilio.

"No están atendiendo las quejas, los vecinos estamos en un grupo de WhatsApp y todos tenemos este problema, de hecho uno de los vecinos decía que contratáramos una pipa pero las pipas privadas nos cobran mucho por el agua", indicó.

Recientemente el Sideapa informó que el pasado domingo 17 de enero se trabajaría en el pozo 6 con equipo especial y que con la conclusión de estas labores de mantenimiento resultarían beneficiadas colonias como: El Campestre, Villa Campestre, Rinconada Campestre, Valle Campestre, Privada Campestre, Las Rosas y las clínicas 46, 53 y 10 del IMSS. Al día de ayer esta casa editora recibió diferentes quejas de ciudadanos de estos sectores habitacionales asegurando que todavía no tenían agua.