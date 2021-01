'Te acuerdas de mí' tiene un buen comienzo en TV abierta

La telenovela, Te acuerdas de mí, comenzó con el pie derecho.

En su capítulo de estreno, el pasado lunes, el melodrama se ubicó como el más visto del horario estelar en TV abierta, al registrar más de 3 2 millones de personas, de acuerdo a datos de Nielsen IBOPE

La primera emisión de Te acuerdas de mí, historia protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina, transmitida por Las estrellas superó a su competencia por 30 por ciento.

Te acuerdas de mí es una adaptación de la exitosa telenovela turca Reina de la noche, que narra la historia de Pedro Cáceres (Gabriel Soto), y Vera Solís (Fátima Molina), quienes se conocen y enamoran profundamente.

Ambos ignoran que los crímenes de sus padres, de los que ellos no tienen conocimiento ni culpa, pondrán en peligro su felicidad. En el pasado, Pedro Cáceres vive un matrimonio con la hija de su jefe y tutor adoptivo, en la cual no hay amor, ni sentimientos hacia el uno para el otro. Un día, decide ponerle fin a la farsa de su matrimonio cuando se enamora a primera vista de Vera, a quien conoce durante un viaje de negocios. Pero Olmo Cáceres (Guillermo García Cantú) lo amenaza para evitar que rompa su matrimonio con su hija. Pedro no le queda remedio a ceder ante las amenazas de su tutor, a lo que se ve obligado a abandonar a Vera. Años más tarde, en el presente, pasará de todo.