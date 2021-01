Piden comerciantes solo reducir horarios en Madero

Comerciantes del Mercado Manuel Acuña, de Francisco I. Madero exhortaron a las autoridades municipales a que únicamente reduzcan el horario y que no se proceda al cierre de los negocios, pues de hacerlo "colapsaría" su economía.

Lo anterior tras las declaraciones que hizo el alcalde Jonathan Avalos Rodríguez, de cancelar algunas actividades consideradas como no esenciales, así como el cierre de algunos negocios, por el elevado incremento de los contagios de COVID-19 y que derivó en la declaratoria del semáforo epidemiológico en rojo, en el estado de Coahuila.

El tesorero de la Unión de Locatarios del Mercado, Reyes Martínez Alvarado, manifestó que no hasta el momento no se les ha informado nada al respecto, aunque están conscientes de que si la situación se agrava consideran que es conveniente que se limiten los horarios, pero reiteraron que se considere no cerrar los negocios, pues si bien en el mes de diciembre tuvieron un ligero repunte en sus ventas en este mes la situación volvió a detenerse un poco la actividad por la conocida "cuesta de enero".

Reiteró que al reducir los horarios al menos les da un poco de margen para seguir sosteniendo sus negocios, pues incluso las personas ya se habían acostumbrado a hacer sus compras temprano, aunque reconoció que al principio fue difícil pero al menos se registra un "poco de movimiento en sus ventas".