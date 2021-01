Roberto Bautista se disculpa por declaraciones

El español Roberto Bautista ha matizado unas declaraciones suyas, y entre ellas la frase "es como estar en prisión pero con wifi" cuando se refería a la actual situación que viven los jugadores que se encuentran confinados en sus hoteles y pasando la cuarentena en Melbourne.

"Esta gente no tiene ni idea sobre tenis, es un desastre absoluto. El control de todo esto no lo tiene Tennis Australia, lo tiene el gobierno. Podemos hacer cierto trabajo en la habitación, pero no es lo mismo. Me encuentro muy rígido. No me puede imaginar estar aquí durante dos semanas", fueron las declaraciones vertidas por el jugador.

"Quiero pedir disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas por el vídeo que se ha publicado sobre mí recientemente" dice Bautista en un comunicado, en el que advierte que "se trata de una conversación privada sacada de contexto, que ha sido desafortunadamente difundida a los medios sin ser yo consciente ni contar con mi consentimiento".

Una fuente del entorno del jugador ha asegurado que la conversación "era totalmente privada y con un conocido, ajeno a los medios de comunicación", y que Roberto "no sabía siquiera que se le estaba grabando".

"Tanto mi entrenador como yo estamos siguiendo los protocolos diseñados por el Gobierno Australiano y Tennis Australia para evitar cualquier contagio y garantizar volver a competir con la máxima seguridad", dice Bautista en la nota. "Son momentos duros para los deportistas y para la sociedad en general", prosigue.

"Doy las gracias a todas las personas que están haciendo que volver a competir sea posible. Así como a todas quienes luchan contra la Covid-19 a diario. Es admirable la gestión que se ha hecho en Australia para evitar la expansión del virus", finaliza la nota.