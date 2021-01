Laura Zapata demanda a asilo

Eva Mange Márquez estaría acompañada por su nieta, Laura Zapata, en su cumpleaños número 103, ocurrido el pasado 18 de enero, pero desde que se aisló cinco días para poder verla comenzó una pesadilla para ella y para su hermana Thalía, pues encontró a su abuela con llagas en la piel, y además, dice, el asilo ha intentado lavarse las manos y hasta sacarla del lugar, pero ella ya inició una demanda.

"Cuando estoy en las instalaciones empiezo a notar una cosa rara con la enfermera y le digo el lunes en la noche que cómo van, que qué pasa, y me dijo que su abuelita se puso mala, que su mamá la tuvo que llevar al hospital y que su mamá le cuidaba a su hijo y que se tenía que ir. Le dije que no podía hacer eso, dije bueno, ok, pero primero entregas a mi abuelita -yo todavía recluida, cumpliendo con la norma-, me dijo que sí, a partir de ese momento yo ya no pude dormir, como a las 03:49 de la madrugada le escribo y le digo oye, entregas a mi abuelita para que la revisen de la piel a ver si no tiene un raspón, un moretón y me dijo: sí señora cómo no", dijo Zapata.

El martes que revisaron a su abuelita en el asilo le dijeron que tenía unas úlceras, que estaba maltratada de la piel, por lo que pidió fotografías y así saber la magnitud del asunto.

"Se tardaron eternamente para mandar las fotografías que les pedí para ver el tamaño del asunto del que estábamos hablando, me mandaron la fotografía de la (úlcera) más peligrosa y en ese momento me di cuenta de lo que se estaba tratando, ya vieron ustedes la situación en la que encuentro a mi abuelita, inmediatamente tomé cartas en el asunto, abrí una carpeta de investigación contra la enfermera que omitió, escondió, no comentó, obviamente quiso huir y contra quien resulte responsable de esta institución que cobra muy caro para cuidar a tu viejita", agregó. Laura dijo, alarmada, que ella no se hubiera enterado de todo esto si no la visitaba.

"No dan ninguna razón, claro que hay doctores pero el doctor dice que él pasaba todas las noches, pero no, él por ejemplo este fin de semana no estuvo en la institución y ayer lunes tampoco estuvo y hoy martes apareció", aseguró a Ventaneando.

Dijo que es imposible arriesgar a su abuela en este momento y tratar de cambiarla a otro asilo o llevarla a un hospital, pues por su condición podría resultar peor, podría agarrar una infección o contagiarse de COVID-19.

El recinto les ha dicho que era la enfermera la que no los dejaba pasar a ver a Eva, pero Laura asegura que la responsabilidad es de ellos y también de la enfermera.