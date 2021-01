Inauguran ciclovía en calzada Colón

Ayer por la tarde se entregó a la ciudadanía el proyecto de la ciclovía en la calzada Colón, un espacio que permitirá circular de forma adecuada a ciclistas, patinadores y demás en el tramo correspondiente del bulevar Revolución al Independencia.

El evento simbólico de primeros recorridos se realizó ayer en el cruce de la calzada Colón y avenida Matamoros, ahí acudieron representantes de algunos colectivos para presenciar la entrega del espacio, mismo que se encuentra ya con diversas adecuaciones para delimitar la zona especial de circulación de los ciclistas, además de los dos carriles que tendrán en adelante los vehículos motorizados.

Durante el acto, el alcalde de la ciudad, Jorge Zermeño Infante, destacó el aporte de ese tipo de modificaciones a las vialidades tradicionales de circulación, al señalar que se busca una mayor armonía entre los diversos sectores de la ciudadanía, así como una educación vial entre la población en general.

Ante los colectivos y paseantes, el propio Zermeño adelantó que buscará realizar las gestiones necesarias para que la "CicloVida" de la Colón no sea solamente una rúa temporal, sino que se quede como una zona permanente de paso seguro a los ciclistas de la región.

"Es necesaria, en todas las ciudades del mundo existen ciclovías, en las principales ciudades, en las principales avenidas, ya se dijo de las ventajas que tiene; por una parte, la salud de las personas, por otra parte, el tema ecológico; por otra parte, ahora que estamos viviendo esta pandemia es un medio alternativo para que la gente pueda trasladarse de manera más segura… La vamos a hacer permanente, vamos a equiparla como tiene que hacerse", explicó.

REDUCCIÓN DE CARRILES

El mandatario local también desestimó comentarios en contra de la reducción de carriles de la calzada Colón en el marco de la inauguración de la vía durante el martes por la tarde.

Zermeño indicó que la nueva disposición de los carriles genera mayor seguridad a todos los tipos de vehículos, pues anteriormente tres automóviles pasaban con solamente unos centímetros de espacio entre sí, por lo que con el paso permitido a dos carriles solamente se amplía el área de paso a unidades motorizadas y se brinda un área de circulación especial a los ciclistas, gente con patines, etcétera.

"Es de cultura y, además, la gente que circulaba por la Colón no podía hacerlo con seguridad cuando van tres vehículos al mismo tiempo, o sea, no da una seguridad, entonces no va a pasar nada. Yo creo que con el tiempo la gente se va a acostumbrar, vamos a circular con mayor seguridad los vehículos, también las motocicletas y las bicicletas", manifestó.

Adelantó que pese a que para la entrega formal de la obra aún restan algunos detalles de equipamiento por integrarse, por ejemplo algunas barras de protección a los ciclistas y que los proveedores fallaron en los tiempos de entrega, de forma emergente se contará con señalamientos plásticos y con vigilancia de elementos de Tránsito y Vialidad.

Reiteró que busca que Torreón tenga una "movilidad moderna" y apegada a las tendencias mundiales de sustentabilidad, la llamada "CicloVida" de la calzada Colón conectará parcialmente con la ciclopista del bulevar Constitución, además de que se unirá a otros espacios similares.