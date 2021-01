La 'anatomía del amor' según Syntek

En español, la palabra amor (del latín amor, -oris) abarca una gran cantidad de sentimientos diferentes, desde el deseo pasional y de intimidad del amor romántico hasta la proximidad emocional asexual del amor familiar y el amor platónico y hasta la profunda devoción o unidad del amor religioso.

Este sentimiento, en sus diversas vertientes, lo ha analizado muy bien Aleks Syntek, y ese estudio lo mostrará a través de sus nuevas canciones, que le darán vida a su próximo material discográfico, denominado Anatomía del amor.

Aleks platicó en exclusiva con El Siglo de Torreón vía Zoom de dicho disco, del que ahora suena en radio y plataformas digitales la balada con tintes noventeros Eclipse de luna, la cual ha sido muy bien recibida por sus seguidores.

"Es una melodía con mucha fuerza que acude a la balada romántica. Tiene su toque roquero, porque siempre que hago una balada trato de que sean rockeras y que siempre tengan fuerza y energía. Es una canción de redención donde puedes redimirte con tu pareja por su temática, pues nos habla de pedir perdón cuando nos equivocamos.

"Muchos de mis amigos que han escuchado el nuevo disco me han dicho que hay una esencia que les recuerda mucho a la época de La gente normal, de los noventa, pero con la tecnología reciente. La calidad del sonido es espectacular, sin embargo, acepto que recurrí a mis raíces para crear este álbum", dijo.

En la charla ubicada desde su estudio de grabación, el nacido un 29 de septiembre en Mérida, Yucatán comentó que la placa musical contiene canciones de todo tipo, sin embargo, su eje principal es el amor. Saldrá en abril.

"Abordo todo tipo de amor. Hice una disección del amor hacia ti mismo, del amor hacia el planeta, del amor hacia tus semejantes, del amor a la pareja; hay muchos tipos de fuerzas amorosas que nos van dando la gasolina para salir adelante.

"La primera rola que lancé del disco es La extensión de las especies, una rola ecológica que habla de cómo nos estamos acabando el planeta y de cómo alzar la voz contra las industrias irresponsables que están lastimando la naturaleza. Hay una rola que dediqué a los niños autistas, se llama El niño del silencio; hay otra que se llama Los sueños del mundo, que habla de cómo ahora tenemos que ver los sueños por medio de una pantalla ante la falta de contacto físico que había antes", relató.

Aleks comentó que durante estos meses de contingencia hizo una retrospección de su vida personal que lo ayudó a comprender en qué estaba fallando y con ello enmendar errores con el objetivo de tratar de ser una mejor persona día a día.

"Justo hay un tema en el disco, de nombre La sinfonía de la creación, que nos hace preguntarnos si realmente vamos a tomar esta crisis para un despertar espiritual o para irnos al hoyo; tenemos esa disyuntiva como seres humanos y ahí debe entrar nuestra fortaleza.

"Muchos de nosotros ante el confinamiento hemos hecho una introspección y hemos realizado un inventarios de nosotros mismos, de qué tantas cosas estamos haciendo correctamente y qué nos hace falta mejorar como personas".

Aleks Syntek informó que se encuentra celebrando sus primeros 30 años de carrera con una serie de videos que se encuentran en su canal de YouTube, donde cuenta historias personales. Más adelante cerrará el festejo con la salida de un disco de duetos.

"Saqué ocho videos con historias; originalmente serían 30, pero no hubo presupuesto ante la falta de conciertos. Alisto para estas tres décadas un álbum de mis éxitos con colaboraciones. Estoy haciendo una lista muy ecléctica de artistas que me acompañarán".

Sobre el futuro de los espectáculos presenciales, Aleks dijo que espera y vuelvan pronto, ya que los eventos en línea no son tan redituables y no pueden hacerse constantemente.

"He escuchado todo tipo de comentarios. Hay personas que se han visto muy fatalistas al decir que la normalidad volverá en 2025 y otras que aseguran que en la segunda mitad de este 2021 podrían reactivarse los shows en forma. Esto tiene mucho que ver con cómo avanza la aplicación de las vacunas; creo debería ser más rápido el proceso".

En cuanto a la posibilidad de trabajar de nueva cuenta con Cristian Castro, Syntek no lo descarta, ya que hicieron muy buena mancuerna en una gira que los llevó por muchas ciudades, entre ellas Torreón.

"Hemos platicado mucho de hacer una segunda gira, pero por la pandemia le tuvimos que poner un freno de mano a este proyecto. Si logramos retomarla en un futuro, ojalá y podamos volver con ustedes".

Con una sonrisa de oreja a oreja, el cantante dijo que no olvida la Comarca Lagunera porque aquí hizo en 2015 el video del tema Tan cerquita, junto a Castro, el cual dirigió Kalimba.

"Es uno de mis mejores videos, a mí me encanta, se me hace muy lindo y tiene espacios espectaculares que se filmaron en Torreón, tanto en exteriores como en sitios cerrados como el Teatro Isauro Martínez, que es tan hermoso".

Rapiditas

*¿Quién es 'intocable' para ti?: "Pues mi familia, los amo con mi corazón". *En este 2021, ¿'sexo, pudor y lágrimas' te da igual?: "Pues creo que en todo tengo que estar agradecido, más que darme igual, me da mucho agradecimiento". *¿Qué 'necesita' México hoy en día?: "Un despertar espiritual nos vendría bien a todos aprovechando esta situación de la pandemia". *¿En algún momento "tus impulsos" te llevaron a hacer algo de lo que hoy en día te arrepientes?: "Como todo mundo, tengo defectos de carácter y de repente la ira me puede ganar, y en algún momento dado he dicho algo que no sentía y de lo que no me siento orgulloso, pero la verdad es que han sido pocas las veces que me ha sucedido esto".