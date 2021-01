Sin definir aún si fue feminicidio la muerte de mujer en Piedras Negras

Pese a que una mujer falleció el pasado 16 de enero en un hospital a causa de un traumatismo craneoencefálico, hasta el día de ayer la Fiscalía General del Estado (FGE) no había determinado si el deceso se debió a un caso de violencia familiar o a un accidente, por lo que no se ha determinado el feminicidio como tal.

Fue la noche del lunes que trascendió que la mujer perdió la vida, luego de seis días de mantenerse internada a causa de una lesión provocada en el cráneo.

La mujer fue identificada como Karla "NN", quien fue internada al presuntamente caer de las escaleras de su domicilio en la colonia Cumbres.

Los hechos sucedieron el pasado 10 de enero en un domicilio en la colonia mencionada, donde se solicitó el traslado de la mujer a las instalaciones de un hospital privado donde falleció el 16 de enero.

Luis Horacio "N", fue identificado como su esposo a quien la Fiscalía General del Estado (FGE) le abrió una carpeta de indagación, luego de detectarse irregularidades en su declaración, así como contradicciones a su versión. Fue cuando se realizó la necropsia al cuerpo que se determinaron fracturas importantes y un traumatismo craneoencefálico que se levantaron sospechas de una posible agresión.

No obstante, hasta el día de ayer la fiscalía no se pronunció al respecto, además que no dio a conocer información de forma oficial.

Hasta ahora no se ha identificado que existan antecedentes de violencia familiar. Por otro lado, los hijos de la pareja están bajo el resguardo de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) con el objetivo de incrementar datos para la investigación.

Fue el pasado cinco de enero que un hombre fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en Saltillo, esto luego de que una mujer que se presume habría arrojado de un vehículo en movimiento en el bulevar Ildefonso ViIlarello, falleciera al no soportar las lesiones causadas

Por otro lado, en esos mismos días otra mujer fue asesinada por varios hombres al salir de un centro nocturno en Piedras Negras.