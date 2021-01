A Fernando Gorriarán le pega la situación de Lozano

De cara a su primer partido como visitantes en el torneo Guardianes 2021, los Guerreros del Santos Laguna trabajan a tope en el TSM, donde ayer realizaron un entrenamiento ya pensando en su próximo rival: el Mazatlán FC.

Bajo el mando de Guillermo Almada, los albiverdes sostuvieron ayer su segunda práctica semanal rumbo al duelo del próximo viernes en "La Perla del Pacífico", para el que se preparan a conciencia, teniendo como consigna el lograr su tercera victoria consecutiva. Hoy continuarán los Guerreros con su preparación para el compromiso, continuando mañana con un nuevo entrenamiento y el viaje hacia Mazatlán, donde por primera vez en diez meses, jugarán ante aficionados presentes en las gradas de un estadio.

ACALLAN CRÍTICAS

El volante de contención, Fernando Gorriarán, atendió ayer a los representantes de los medios de comunicación en una conferencia de prensa realizada de manera remota, en la que expuso sus opiniones sobre el presente del equipo, en cuyo plantel pesaban algunas críticas, pero las han sabido revertir, al menos en el inicio del campeonato: "quizás antes de que empezara el torneo hubo críticas. Se criticó mucho al plantel, de que no seríamos un equipo competitivo, de que querían refuerzos. En estas dos fechas demostramos que somos un equipo competitivo, el jugador que no juega de titular, puede cambiar el partido como pasó con "Mudo" (Aguirre) y Nacho (Jeraldino) el otro día. Tenemos que tener los pies sobre la tierra, no hemos logrado nada, sí se ganaron dos partidos muy complicados, pero no hemos logrado nada. Tenemos que seguir jugando semana a semana como si fuera una final", señaló el uruguayo.

"Es muy importante iniciar con victorias ante equipos de envergadura, empezamos muy bien. Recién es el comienzo, no hemos logrado nada. Se empezó bien. Sabemos que hay muchas cosas por corregir, necesitamos mejorar en muchos aspectos para que estos seis puntos sí valgan al final del torneo. Creo que hay mucha unión del equipo, se está viendo el sacrificio de cada uno de los jugadores, cada uno ha corrido como nunca. Creo que esas son imágenes de que el equipo está metido en un mismo objetivo, la solidaridad", añadió.

SOBRE BRIAN

Gorriarán siempre ha mostrado su cercanía con Brian Lozano y ante la lesión de su paisano, aceptó que es una situación dolorosa para él también: "la verdad es que sí ha sido un poco complicado. A mí, quizás me pega un poco más lo de Brian por lo que significa él para mí. Sé lo que significa para el club, para el futbol, es preferible que se tome el tiempo que se tenga que tomar, que se pierda el tiempo que se tenga que perder, pero que vuelva bien, creo que eso es lo importante. No tratar de apurarlo".

"Él sabe que puede confiar en mí de cualquier manera, yo estoy para él como sé que él está para mí. La verdad es que es un momento muy complicado el que vive él. No puedo saber qué es lo que siente porque no estoy en su lugar, pero sé que está mal porque lo veo día a día. La verdad es que también me pone mal, porque lo necesito conmigo, necesito que juegue conmigo, necesito verlo bien a él. Volverlo a ver con la selección de Uruguay sería hermoso y ojalá que pueda volver pronto y salir de este mal momento que está pasando", añadió.

26 AÑOS tiene Fernando Gorriarán, quien disputa su cuarto torneo con Santos.

También se refirió Gorriarán al caso de Ayrton Preciado, quien no ha podido estar en la cancha luego de una prolongada lesión y la posterior aparición del COVID-19: "con Ayrton también, quizás no tengo la confianza que tengo con Brian, pero obviamente que he charlado con él, he compartido concentración con él, y la verdad es que es un tema duro para él también porque él quiere estar con nosotros, porque él quiere jugar, él quiere aportar su granito de arena y no poderlo hacer, quizás también lo bajonea un poco. Ojalá que pronto estén los dos y podamos disfrutar a los dos también", expresó "Nando".

MAZATLÁN Y LOS AFICIONADOS

Con dos victorias en las primeras dos fechas, Gorriarán no encuentra motivos suficientes para confiarse rumbo al compromiso ante Mazatlán, sabiendo que hay confianza en su equipo, pero los sinaloenses también tienen argumentos para dar un buen partido este viernes: "la verdad es que hay partidos más complicados que otros, todos son difíciles. En esta liga cualquiera le puede ganar a cualquiera. Tuvimos un gran arranque de local y no recibir goles es muy importante. La verdad es que tenemos muchas cosas por mejorar todavía, confiamos en nuestro trabajo, en el trabajo del profe y de todos los jugadores del plantel", adelantó.

En cuanto al hecho de jugar con aficionados en las tribunas, debido a los permisos existentes en Mazatlán, Gorriarán fue mesurado y sabe que la concentración debe estar por completo en la cancha: "la verdad es que es lindo volver a jugar con gente, con nuestra gente es más hermoso. Se extraña jugar con el estadio lleno. Tenemos que pensar en el partido, más allá que en la gente, tenemos que tratar de trabajar el partido", culminó.