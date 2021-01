Maribel Domínguez es la técnica de la Selección Sub 20 Femenil

Maribel Domínguez fue durante muchos años la cara visible del futbol femenil en México. Hoy, la llamada "Marigol", quien alguna vez soñó jugar con hombres, asegura que desde que comenzó a patear la pelota soñó con este momento, en el que las mujeres estuvieran al frente de las selecciones nacionales.

"Igual en mi época no tuvimos tanto apoyo, pero lo hacíamos con mucho corazón. Hoy tenemos que trabajar juntas, desde la Mayor hasta la Sub 15 para que esto tome más fuerza, que haya crecimiento".

Ha sido nombrada técnica de la Selección Sub 20, y…, "a mí me cayó el veinte de este nombramiento, desde que era futbolistas, desde que comencé a jugar, me cayó.

"Sé lo que significa jugar para México con todos los obstáculos y muchas veces debemos remar contra todos estos. Sé donde estoy parada, he ayudado y sé lo que quiero, sé mi objetivo. Desde que me ha gustado el futbol mi objetivo es cambiarle la página a esto".

Como futbolista, afirmó, se le quedaron cosas en el tintero: "Esta es una segunda oportunidad de cumplir con mis metas, no dentro del campo, si fuera con las jugadoras.

"Cuando me retiré no me quería ir del todo, quería ayudar a las nuevas generaciones y hoy tengo esta nueva oportunidad, sé lo que representa el banquillo y espero junto a todas fortalecer este momento".