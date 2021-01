Explica Wendolee por qué no se hizo cesárea ante complicado parto

“No sé de quién es la culpa, pero lo vamos a investigar”, dijo Wendolee respecto a la infección con la que lucha su hija Hannah, quien continúa hospitalizada tras 10 días de haber nacido.

Fue durante una entrevista para Ventaneando donde la cantante lagunera compartió los momentos difíciles que ha tenido que pasar con las complicaciones de salud de bebé.

“Seguimos aquí en el hospital, las cosas van mejorando, es algo que tengo que agradecer. Apenas ayer le retiraron el ventilador, estaba intubada. Ahora tiene oxígeno, si se desespera mucho, pero estamos con mucha fe de que nos vamos a ir a casa pronto”.

También, la exacadémica explicó la razón por la que no se realizó una cesárea ante las complicaciones del trabajo de parto.

“Todo iba muy bien. De hecho, todo mi embarazo estuvo perfecto, nunca hubo un indicio de que hubiera una infección. No tuve fiebre, la niña estaba perfecta, cuando estuvimos en el parto todo indicaba que estaba perfecto, no había nada malo. A mi me empieza a dar preeclampsia y luego fiebre y la niña se empieza a poner mal, y es cuando ya me meten a hacer una cesárea”.

Wendolee, explicó que el problema se originó por una infección que no fue detectada a tiempo, no por la duración del parto. Además, aseguró que el tema será tratado con abogados.

“Yo hice todo lo que me dijeron mis médicos. Alguien, no sé quién, no se dio cuenta que había una infección dentro de la placenta, dentro del líquido amniótico, y eso originó todo esto. No le puede pasar esto a otra familia, o a otra mamá”.

También, mencionó que no ha podido alimentar a su hija debido a que ella estaba intubada.

“Tengo un recuerdo muy, muy fuerte, donde una de las enfermeras se acerca a mi esposo y le dice ‘ por favor, acérquense a la niña porque no va a sobrevivir’ imagínate yo estando en la plancha escuchando esto, es un impacto muy fuerte y no pude conocer a mi bebé hasta dos días después”, comentó.

