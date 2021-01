Estos problemas causa la ropa sucia del gimnasio en tu piel

Rehusar la ropa sucia del gimnasio antes de lavarla, es algo que todos hemos hecho pero nadie quiere admitir.

Puede ser pensando que casi no sudaste o sólo fue un rato. Sin embargo, esto podría traerte problemas de piel.

El dermatólogo Zain Husain explicó a Livestrong que al sudar la ropa absorbe todo lo que excretamos. Estos microorganismos pueden permanecer después de los entrenamientos, especialmente si la dejas con más ropa sucia. Las bacterias y los hongos crecen en las áreas oscuras y húmedas.

No hay problema con volver a usar la chamarra que no está en contacto directo con la piel o una sudadera que te quitaste antes de entrenar, pero una playera, calcetines o leggings no son una opción.

Si no tienes buenos hábitos con tus ropa, puedes causarte:

*Irritación: Aunque no es exactamente peligroso, si es molesto y puedes llegar a necesitar tratamiento especial.

*Acné o infecciones por hongos: La acumulación de los aceites puede provocar que los poros se tapen y aparezcan tanto en el pecho como en la espalda. Las lesiones por hongos son más propensas a desarrollarse en ambientes húmedos, como los pies, causando picazón.

*Mal olor: El sudor tiene un olor fuerte. Usar la misma ropa puede causar un olor que incluso sea molesto para ti.