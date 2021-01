Rosalía y Billie Eilish revelan fecha y teaser de su tema para Euphoria

A través de sus redes sociales, la catalana y la artista estadounidense revelaron la fecha de lanzamiento de Lo Vas a Olvidar, canción que produjo el hermano de Eilish, Finneas, para la serie de HBO, Euphoria.

La esperada colaboración se estrenará el 21 de enero a las 11 horas de México, según dieron a conocer Rosalía, Billie y Finneas a través de un póster promocional.

Y para elevar las expectativas, las artistas colgaron un breve teaser donde se les ve a cada una de ellas como protagonistas.

Billie and @Rosalia - “Lo Vas A Olvidar”

For @EuphoriaHBO

Song and music video out on 1/21/21 at 9am PT pic.twitter.com/7m6kaos1fQ