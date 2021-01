Mario Mandžukić es oficialmente el nuevo jugador del Milan

Los Rossoneri informaron que Mandžukić, de 34 años, “pactó un acuerdo hasta el final de la temporada con la opción de extenderlo para la próxima”.

Mandžukić regresa a la Serie A — donde salió campeón cuatro veces seguidas con la 2015-19 — tras un ciclo en Qatar con el campeón Al-Duhail.

El Milan pugna por su primer título de la Serie A en una década y aventaja por tres puntos al Inter, su rival de patio. También avanzaron a los dieciseisavos de final de la Liga Europa y se medirán contra Estrella Roja de Belgrado el mes próximo.

Han resurgido gracias a la cuota goleadora de Ibrahimović, el inagotable delantero sueco de 39 años.

Mandžukić lucirá el 9 en su camiseta, informó el club. El jugador croata conquistó una Liga de Campeones con el Bayern Múnich en 2013 y anotó para la Juve en la derrota 4-1 ante el Real Madrid en la final de 2017.

