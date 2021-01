Habrá fuerte sanción para Jonathan 'Cabecita' Rodríguez tras fiesta

Tras el video que se viralizó en redes sociales donde aparece Jonathan Rodríguez en una fiesta en plena pandemia, Álvaro Dávila, presidente de Cruz Azul, confirmó que analizan la sanción que se le impondrá al uruguayo.

Dávila, quien llegó hace algunos días al club, expresó que buscará dar al "Cabecita" una fuerte sanción por su actuar.

"Definitivamente sí (será sancionado) y será fuerte, es una manera de mandar un mensaje al grupo de que estas cosas no se pueden permitir. Debe mandarse un mensaje enérgico al equipo", mencionó en entrevista con el periodista Javier Alarcón.

Increíble que varios jugadores de @CruzAzulCD no tengan el compromiso con la afición ni con el club como @jona2118 Este video es de anoche cuando se supone estaban en concentración y cuando están prohibidas las reuniones #HazQueSuceda @Leonlec @ElChemin1 @Faitelson_ESPN pic.twitter.com/2AoNxe7Zbc — Freddy Cartel (@Freddycartel1) January 16, 2021

El directivo no adelantó cuál será el castigo, pero ve probable que no esté en el partido de la Jornada 3 del Clausura 2021 con La Máquina, que enfrentará de visita al Pachuca.

"Hay que sentarse con Juan (Reynoso) para evaluar la sanción deportiva, la económica, aplicando la sanción más fuerte. No creo que pueda estar (en el próximo partido), me estoy adelantando a algo que me gustaría evaluar con Juan. Yo no lo veo en el siguiente partido", agregó.

"Hay dos o tres versiones (sobre el video del 'Cabecita'), pero tenemos elementos para tener claro el panorama, se me hace inaceptable, me decepciona que los jugadores tomen esa actitud, es falta de profesionalismo, exigencia, erradicarla cuesta trabajo", puntualizó Dávila.