VOZ DEL DIHABLO

Me gusta compartir imágenes de mis discos por algunas de las redes sociales que uso; tienen arte más allá de la música. Recientemente, subí a WhatsApp la foto de mis CD del recién finado Alexi Laiho. “Esos ya no se usan”, me dijo un contacto. No será ni el primero ni el último.

Mi padre tampoco los usa ya, siendo que él fue uno de los "culpables" de que me haya metido en este vicio. Ni siquiera es de Spotify; él, que anda en los 65 y más, tiene años explorando plataformas más modernas y eficaces. Conozco también amigos que se inclinan por el YouTube, es válido. Pero habemos unos cuantos (no pocos) aferrados románticos que seguimos casados con el formato físico; peor aún, nos sentimos orgullosos de eso y nos gusta presumir nuestro "material". A veces siento que estoy en grupos de adictos anónimos donde cada miembro pasa al frente y expone su historia de terror. La pregunta que nos hacemos constantemente entre coleccionistas es: ¿hay futuro? ¿Se está muriendo lentamente el CD, como me advirtieron a través de un mensaje escrito? Hace más de dos años, en 2018, surgieron varias teorías y reportajes sobre el futuro del disco compacto. Para nadie es un secreto que el vinil, que parecía muerto desde el siglo pasado, vive un resurgimiento muy interesante. Será cosa de hípsters (que no creo), será porque no hay sensación equiparable a sacar un disco, abrir el 'booklet', 'insert' o "librito", disfruta el arte, leer las letras, los créditos, las historias, pero sobre todo, reproducir la obra en toda su extensión y complejidad, de la manera más sencilla. Poner a tocar los discos (ya sean vinilos o compactos), mientras imaginas, lees las letras, cantas, construyes o simplemente como música de fondo para realizar cualquier actividad, pero ponerlos a tocar de principio a fin, como se hacía antes. Nada como eso; conoces al artista y su obra. Vuelvo al tema de 2018; el futuro no era alentador. Tiendas como BestBuy quitaron de sus catálogos los discos compactos, siendo que en Estados Unidos hasta ediciones especiales vendían en exclusiva. Recuerdo que cuando la tienda llegó a Torreón, lo primero que hice fue buscar los discos… sin resultados, obvio; ahorita ya ni tienda hay. Y así, vemos cómo han desaparecido los grandes establecimientos dedicados a la venta de música en sus formatos originales (primero fueron los pequeños, luego los más grandes). Hoy, se mantiene un gigante en México en la comercialización de música, pero al ingresar a la tienda, lo que menos se ven son discos; ¡Los 'funkos' han tomado un espacio más importante! Hay de todo en la "tienda de discos", desde juguetes, tazas, playeras, videojuegos, respiradoras, "masajeadoras" y no sé qué tanto más. Los estantes para los discos han quedado reducidos, "compactos", mientras los vinilos ganan espacio poco a poco y la sección de libros crece, aunque pocas veces se vean humanos del lado de la lectura. Los reportajes y análisis de 2018 iban por dos lados: la durabilidad del disco y la popularidad del formato. Del primer punto, se decía que ya había evidencia de los primeros discos que comenzaban a morir, a echarse a perder. Sin embargo, es muy variable este factor; mientras que los grabables no duran tanto, los originales podrían llegar hasta los 500 años (bien cuidados y resguardados). Del segundo punto, el de la popularidad, es cuestión de gustos. Las opciones para obtener música original se diversifican; desde lo digital hasta lo tradicional y espacio hay para todos. Lo alentador para quienes aún buscamos material en físico está, de manera tangible, en que los artistas siguen editando su material nuevo en físico. Ejemplos hay muchos. Nada más por decir algo, en 2020, muchos artistas se metieron al estudio a grabar. Grupos clásicos como Iron Maiden y AC/DC lanzaron en noviembre sus nuevas producciones, incluso con varias versiones disponibles. Lo más importante: los discos se han estado vendiendo; no duraron mucho las primeras copias en los estantes de la tienda local y han tenido que resurtir. Aquí tiene que ver la marca (grupo) y, quizá, el encierro ha hecho que no gastemos en otros efímeros lujos. Dark Tranquillity lanzó Moment, que también viene en distintas versiones; una de ellas contiene un CD extra con dos 'bonustracks', ¿cuál creen que prefiero? Cuando hace más de dos años, en 2018, andaba comprando carro, me aseguré que tuviera reproductor de CD. En la penúltima parada que hice, estaba ya a bordo del que iba a ser mi nuevo vehículo: bueno, bonito y al alcance de mi bolsillo. Quedaba nada más un punto por palomear. "¿Dónde está para poner los CD?", pregunté. "No, joven, esos ya no se usan", contestó sonriente la vendedora. Entonces bajé del auto para no volver jamás. Luego de que mi contacto telefónico me dijera la misma frase por estos días, le tomé una fotografía a la parte más gruesa de mi colección y se la mandé con la siguiente leyenda: "yo los uso". Y como dijo Kees SchouhamerImmink, el inventor del CD: "Que las tecnologías duren poco no es muy positivo. La tecnología solía durar una vida o, al menos, una generación completa. En este sentido, el CD no lo está haciendo mal. Sigue muy vivo".