Busca Canaco Torreón firmar acuerdos con candidatos

Aunque se mantendrá apartidista, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Torreón no será apolítica, por lo que no apoyará a los candidatos que no hayan cumplido en sus cargos o que no buscaron el beneficio para sus representados en la Comarca Lagunera.

"Nosotros somos 100 por ciento apartidistas pero no apolíticos, como Cámara de Comercio hacemos política empresarial, definitivamente estaremos en contra de quienes no cumplieron en sus cargos, quienes no trajeron algún beneficio y quienes no vieron por la región, definitivamente los señalaremos", dijo Luis Jorge Cuerda Serna, presidente de la Canaco de Torreón. Señaló que estarán al pendiente de las propuestas de los diferentes candidatos que buscan la presidencia municipal, así como las diputaciones federales, además de que se buscará la firma de acuerdos y convenios con todos y cada uno de ellos, como en cada proceso electoral que se ha tratado de lograr este acercamiento del comercio organizado. "Vamos a ser propositivos y a ver la manera de juntos salir adelante", expresó. Aunque apenas arrancaron las precampañas, tanto en el proceso local como en el federal, Cuerda Serna consideró que la "guerra sucia" ya empezó, como ha ocurrido en cada elección. "La guerra sucia ya empezó, ya está en marcha y se verá, como en todas las elecciones", expuso. Por lo pronto, el titular de la Canaco dijo que el sector comercio en Torreón todavía está en proceso de asimilar el duro golpe que se recibió en el 2020 con la crisis derivada de la contingencia sanitaria por COVID-19, por lo que revisan las nuevas alternativas en la cuestión tecnológica, que vino a cambiar la forma de comprar, con las ventas en línea y la diversificación de los mercados, de modo que ya no sea algo local sino buscar algo más externo. Consideró que la tecnología trajo la facilidad de comprar en línea y que se entreguen los productos en la puerta de la casa, lo que opinó que se mantendrá como una tendencia en los próximos años. 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste