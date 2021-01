Buscan 100 trabajadores jubilarse bajo la Ley 97 en México

El presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), Bernardo González, informó que 100 trabajadores ya comenzaron sus trámites para buscar jubilarse bajo la ley 97, con lo que se convertirían en la primera generación Afore en que obtendría su pensión al amparo de este sistema.

"Sabemos que hasta el momento han habido casi 100 solicitudes de pensión por parte de trabajadores afiliados al sistema y que ya son elegibles. Son datos que nos compartió la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), la semana pasada", dijo el directivo.

En conferencia de prensa, González explicó que dichos trabajadores deberán cumplir con los requisitos de ley, la cual a partir de este año reduce a 750 semanas de cotización para que puedan jubilarse, como parte de los cambios aprobados en la reforma de pensiones a finales de 2020.

Así, a lo largo del año irá aumentando el número de trabajadores que podrán iniciar su proceso de jubilación bajo el sistema de Afores y hacia 2024, se estima que al menos 300 mil personas podrían pensionarse conforme a la ley 97.

El directivo de la Amafore resaltó que ante el complicado escenario que representó la pandemia de Covid-19 con desempleo y disminución de ingresos, los retiros por desempleo que hicieron por más de 20 mil millones de pesos un total de 1.7 millones de trabajadores que perdieron su empleo, muestra que utilizar una parte de sus recursos los ayuda a enfrenta la complicada situación económica.

"Sin seguro de desempleo, sin otra red de protección esto ha sido útil y no genera un dato permanente a la pensión, porque tiene un tope de no más 10.5% y esto permite que no se quede desfondeara la cuenta por completo (del trabajador), a diferencia de lo que pasó en Perú el año pasado donde realmente se quedaron en cero varias cuentas y ahí van a tener una crisis desafortunadamente", dijo.

El presidente de la Amafore destacó los rendimientos históricos de más de 550 mil millones de pesos que alcanzaron los ahorros de los trabajadores en 2020, que llevó a las administradoras también a obtener utilidades históricas.

"En la medida de que esos rendimientos crecen y son más grandes, evidentemente las utilidades de las administradoras pueden crecer, porque están cumpliendo con su labor de multiplicar los ahorros de los trabajadores.

El sistema es transparente porque todo mundo sabe cuánto se están pagando de rendimientos, cuánto se están pagando de utilidades. Hay rendición de cuentas", destacó.

Al cierre de 2020, las 10 Afore que operan en México ganaron 15 mil 627 millones de pesos, 9.8% más respecto de 2019 en términos reales, de acuerdo con datos de la Consar.