Emocionado con nuevo proyecto

Trabajar en un buen proyecto, con un director que le deje grandes enseñanzas y en un buen ambiente es lo que el actor cubano Pedro Sicard busca en su carrera, y parece que ya encontró uno, la telenovela Te acuerdas de mí, que se estrenó el lunes a las 9:30 de la noche por Las estrellas.

Con más de 30 años de trayectoria, Sicard comentó que su carrera está en un punto donde, más que un personaje, le interesa formar parte de un buen proyecto.

"No hay un personaje que me muera por hacer, hoy me interesa que llegue un buen proyecto a mis manos, como el que estoy haciendo ahorita, Te acuerdas de mí; me interesa trabajar con un buen director que me deje grandes enseñanzas, buenos guiones, buenos directores, productores y un ambiente donde me la pase bien. Yo creo que yo elegí esta carrera para disfrutarla, para hacerla con mucho gusto, en buenos proyectos", relató.

Y al parecer todos los requisitos los cubre la novela producida por Carmen Armendáriz, en la cual participa. Sobre su personaje, el cómo ha llevado la nueva normalidad y sus próximos proyectos charló con El Siglo de Torreón.

"Estoy muy emocionado con el arranque de la novela, no solo yo, sino todo el equipo. Mi personaje se llama 'Octavio Herrerías', un detective que va a tratar de desentrañar los manejos sucios de la familia Cáceres, que son bastantes, por cierto (dice entre risas). A mí me invita mi amigo 'Fuat', que está llevando la investigación, pero hay muchas cosas que él no entiende, y como yo tengo un pasado relacionado con esa familia, pues me invita para que lo ayude y así entro yo a la historia, donde habrá muchas sorpresas, además de todas las traiciones y venganzas".

El personaje de Pedro aparecerá al aire en la segunda semana, sin embargo, el actor pidió al público no perderse la novela desde su inicio para engancharse con la historia y que le vayan entendiendo, porque tiene muchos personajes.

El actor de melodramas como Machos y Las Juanas recalcó su entusiasmo por trabajar al lado de Armendáriz y el director Francisco Franco.

"Es un sueño trabajar con Carmen Armendáriz como productora y con Francisco Franco como director, llevaba años tratando de trabajar con él y se me hizo en plena pandemia".

Recordó que estuvo un tiempo alejado de las novelas, pues estaba un poco saturado del contenido, pero en esta producción encontró todo lo que buscaba para regresar.

"Este proyecto es muy especial, me hace sentir muy emocionado, además del gran equipo con el que estoy, pues en otros proyectos que había estado en esta empresa (Televisa), con personajes más pequeños, el ambiente no era tan padre como esta novela, y creo que eso en gran parte lo pone la productora, este ambiente tan relajado, tan padre de trabajo; estoy muy emocionado y le tengo mucha fe y espero que sea un gran éxito".

Sobre la nueva forma de grabar, Pedro comentó que: "ha sido un proceso bastante difícil, pues el trabajo de mesa en un principio fue por Zoom; no es lo mismo que presencial, porque resultó un poco accidentando, pero se logró empezar a grabar. Ya en foros tenemos todos los cuidados, todas las semanas nos hacen pruebas COVID, ensayamos con nuestros cubrebocas y las máscaras puestas, nos sanitizan antes de entrar al foro, es más lento el proceso de grabación, pero se ha cuidado mucho el producto".

Pero la pandemia no solo ha traído nuevas formas de trabajar, también ha cambiado la dinámica de la vida como la conocíamos; sobre cómo ha manejado esta nueva situación, Sicard relató: "he pasado por muchas facetas, al principio muy ordenado y acaté todas las recomendaciones de quedarse en casa y me empezaron a dar unos ataques de ansiedad tremendos, nunca había vivido algo así, así que tuve que ir a terapia; después lo superé, y luego empezó el hartazgo de los días y me dolió un poco el lado inhumano que se vivió, vi cosas muy feas, como la gente jalando solo para su lado, no trabajar en comunidad, entonces nos deja un aprendizaje de decir que el mundo no va en ese sentido, y creo que cada quien a nivel personal nos va dejando nuestra enseñanza; a mí me dejó pensar más en lo general y no ser tan individualista.

"Nos debemos seguir cuidando y ser más respetuosos como individuos de la sociedad, hay que pensar en la persona de al lado; son los nuevos tiempos y creo que la enseñanza que va a dejar esto todavía no la vemos porque estamos en la vorágine, pero cuando pase todo esto nos va a dejar una gran enseñanza, según yo, para el planeta y en todos los sentidos".

Antes de la pandemia Pedro Sicard estaba grabado en Veracruz la primera temporada de la serie Sugar baby, la cual saldrá en plataformas en poco tiempo; otro de los proyectos pendientes que tiene el actor es una serie de Netflix.

"Terminando la novela me enlazo a una serie de Netflix, Cielo grande, que se va a rodar en Argentina; empezamos las grabaciones, si no se atrasa por el COVID, el primero de marzo. Es una serie juvenil donde yo hago del padre de una de las protagonistas".

Aunque Pedro nunca ha visitado Torreón, sí conoce a talentos que ha dado la región, como los Zurita, a quienes dijo tener un gran cariño.

"Creo que no he estado allá; de allá son los Zurita, una familia muy talentosa y a quien quiero mucho, pero tengo que ir pronto para allá. Mientras tanto les pido a los lagunero que no dejen de ver Te acuerdas de mí", concluyó.