Desconocen cuántas vacunas contra COVID llegarán a Durango

Autoridades de la Secretaría de Salud en Durango desconocen el número de vacunas contra COVID-19 que arribarán en una segunda entrega, pero se anunció que se atenderá al resto del personal de salud que labora en hospitales reconvertidos para la atención al SARS-CoV-2 pero no se encuentran en la primera línea de batalla.

El secretario de Salud estatal, Sergio González Romero, reconoció que no contaba con la información del número de dosis que llegarán a Durango y no dio un estimado con la finalidad de no malinformar a la ciudadanía. "Desgraciadamente no tenemos el número y no quiero que se malinterprete porque decimos un número, que primero 8, 6 y luego 4 (mil) y después se malinforma a la población...Nos dicen de último momento cuánto mandaron en el avión y hasta entonces diremos la cantidad exacta de vacunas que nos van a llegar", indicó.

Por su parte, en el arranque de la campaña juvenil de prevención, el gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, anunció que la segunda entrega se realizará este martes para arrancar con la vacunación hasta el miércoles.

"Mañana (martes) llega otra cantidad de dosis, para empezar a aplicar pasado mañana (miércoles) a todos los hospitales que atienden a personas COVID", anunció.

Sin precisar una cifra, Aispuro comentó que una vez que se atienda a todo el personal de salud, se vacunarán a esas personas que presentan alguna comorbilidad y después a los adultos mayores, y finalmente al resto de la población de acuerdo a su edad.

El secretario de Salud comentó que se ha atendido a todo el personal de salud que se encuentra en la primera línea de batalla de los hospitales COVID de la entidad, y dijo que ahora es el turno "de todos los que están en esos hospitales, tengan la seguridad que se irán vacunando en la etapa que les corresponde", dijo el funcionario.