Los momentos que marcaron este fin de semana en el deporte

Las imágenes que se adueñaron del mundo del deporte en el pasado fin de semana.

Puntadas

El juego entre Necaxa y Atlético de San Luis no pasará a la historia por su calidad, sino por la acción en la que Unai Bilbao salió con un gran corte en la rodilla debido a un clavo que sujetaba una manta publicitaria. La Liga MX actuó de inmediato para evitar que esto se volviera a repetir.

Europeos

Entre europeos. Javier Aguirre de Monterrey y Santiago Solari del América, se vieron las caras. Ambos técnicos han sido los fichajes bombas para este torneo. "El Vasco" duró 18 años dirigiendo en España, Asia y África y "El Indiecito" tuvo en sus manos al Real Madrid.

Espectáculo

A pesar de la pandemia y que los estadios no están repletos de fanáticos, la NFL sigue dando grandes partidos y gran espectáculo. Buffalo vs Kansas City y Green Bay vs Tampa Bay, disputarán el próximo fin de semana el pase al Súper Bowl.

Respeto

Al término del juego entre Nueva Orleans y Tampa, se vio una imagen llena de añoranza y respeto. Drew Brees, quarterback de los Saints se encontró con el histórico Tom Brady que ahora comanda a los Buccaneers. Una plática de algunos minutos, y un pase de Brady a los hijos de Brees, ensalzó el momento.

Tragedia

La mala noticia llegó con la muerta del piloto francés Pierre Charpin en el Rally Dakar. Charpin sufrió un traumatismo craneoencefálico, entró en coma y no se pudo recuperar.

Escándalo

Minutos antes del arranque del juego entre Cruz Azul y Puebla, salieron al aire imágenes de Jonathan Rodríguez, delantero de la Máquina, en una fiesta donde circuló el alcohol. La directiva ha señalado que castigará de forma interna al futbolista, después de una investigación.