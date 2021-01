Otro futbolista del Cruz Azul habría ido de fiesta con Jonathan Rodríguez

A la espera del castigo a Jonathan Rodríguez estará el futbol mexicano, porque todo el medio se encontrará muy pendiente de saber si será solamente para el delantero uruguayo el castigado o bien la sanción también la harán extensiva a otro futbolista que estuvo en la misma parranda.

La directiva de Cruz Azul tiene acceso a los videos del hotel Royal Pedregal, en los que se puede verificar que a su salida de la concentración y al regreso al hotel, el "Cabecita" no iba solo, por lo que el escándalo será mayor, porque además de su principal figura, La Máquina tiene a otro futbolista que tampoco respeta el reglamento de comportamiento que debe tener cualquier futbolista a unas cuantas horas de jugar y en plena pandemia. ?¿Se atreverán a hacerlo público, a decir que Jonathan Rodríguez no es el único futbolista involucrado en esta indisciplina? O como no se ve en el video de Instagram, ¿lo ocultarán?

Increíble que varios jugadores de @CruzAzulCD no tengan el compromiso con la afición ni con el club como @jona2118 Este video es de anoche cuando se supone estaban en concentración y cuando están prohibidas las reuniones #HazQueSuceda @Leonlec @ElChemin1 @Faitelson_ESPN pic.twitter.com/2AoNxe7Zbc — Freddy Cartel (@Freddycartel1) January 16, 2021