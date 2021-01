Jamie Lynn Spears arrolla gatos con su Tesla y culpa a Elon Musk

En el video argumentó que los accidentes ocurren ya que los felinos no escuchan el motor silencioso de los vehículos y permanecen debajo de ellos aunque estén en movimiento.

"Hemos perdido, no quiero decir a cuantos gatos, porque no escuchar el encendido del Tesla y cosas desafortunadas ocurren, es devastador y trágico para todos los involucrados", dijo.

Jamie Lynn Spears took to Instagram to call out Elon Musk for the death of her cats:

“We have now lost — I don’t want to tell you how many cats — because they don’t hear the Tesla crank and unfortunate things happen and it’s really devastating and tragic for everyone involved,” pic.twitter.com/uZL1qbI407