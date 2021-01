Detienen en la Cuencamé-Gómez Palacio a hombre con arma de fuego y cartuchos

Detienen a hombre con un arma de fuego y cartuchos hábiles, los hechos se registraron la madrugada de este lunes.

El detenido está identificado como Gregorio Daniel "NN" , de 25 años de edad y con domicilio en el poblado León Guzmán.

De acuerdo con los primeros reportes se detalló que los agentes de la policía municipal de Lerdo realizaban su recorrido de vigilancia sobre la carretera libre, Cuencamé-Gómez Palacio y al llegar a la altura del kilómetro 38, en el ejido La Goma, observaron un auto de la marca Chevrolet, línea Camaro, modelo1992, color gris, mal estacionado a la orilla de la carretera y con en conductor a bordo.

Los agentes fueron directamente con el hombre, que se identificó como Daniel, y le preguntaron el motivo por el que estaba a la orilla del camino, sin embargo, este no logró explicar lo qué hacía en el lugar y al adoptar una actitud evasiva los agentes le pidieron que bajara del auto para una revisión corporal, encontrándole fajada en el cinto del pantalón un arma de fuego de la marca Read Warnings Before Using Gun, modelo D38, por lo que fue detenido como probable responsable del delito de portación de arma de fuego.

Posteriormente los agentes revisaron el auto del hombre y encontraron tres cartuchos hábiles calibre 380 para la misma arma asegurada, así como un cartucho calibre 2.23 para arma R15, los cuales fueron asegurados como evidencia.

Gregorio Daniel "NN" fue puesto a disposición de la autoridad competente encargada de deslindar las responsabilidades y determinar su situación legal en las próximas horas.