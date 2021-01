Héctor 'Pity' Altamirano gana su primer partido en Primera División como DT

Héctor Altamirano ganó su primer juego como director técnico de Primera División. "El Pity", más allá de la victoria ante el Atlas, importante en el tema del cociente, se fue emocionado, pues es algo que siempre buscó:

"Soy el hombre más feliz. No es fácil, porque siempre a los jóvenes la exigencia es muy alta. Tenía clara una cosa, con nuestro plan de juego debíamos buscarlo y ser pacientes. Hoy había que ganar, los muchachos se entregaron al máximo. Este momento lo había soñado. Esto es para mi familia".

Los primeros 3 del torneo!!! Vamos gallos carajoooooo!!!! @Club_Queretaro pic.twitter.com/wFCqrKCHmZ — Fernando Madrigal (@fernamadri80) January 18, 2021

Respecto al juego ante los Rojinegros, dijo que las formas quedaron de lado:

"Me tocó una etapa como jugador en esta institución y tenemos claro que hay juegos que había que sumar y este era un juego. Nunca voy a pensar en renunciar en hacer cosas que te lleven a ganar, hoy se tenía que sumar.

"A mí me traen para gestionar un equipo, que cualquier jugador se sienta importante. En el futbol es mucha competencia. A mí me traen para ganar partido. Hice los cambios para tratar de ganar. Era un duelo trascendental, no definitivo, pero era un partido para ganar".