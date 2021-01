Estamos dolidos y avergonzados: Diego Cocca tras derrota de Atlas

La cara de Diego Cocca refleja lo que pasa en el Atlas. El argentino se ve deprimido, se ve desesperado. "No tengo excusas, esto es mi responsabilidad. No mostramos, no jugamos una final".

El juego era más que importante ya que se jugaba contra un rival directo en el tema del cociente, además de que era de "seis puntos", ya que se reponía el partido que no se efectuó en el Clausura 2020. "Todos somos conscientes de lo importante de los dos partidos que hemos perdido (sumando el primero ante Monterrey); desde lo mental y físico la respuesta ha sido muy poca. Estamos dolidos y avergonzados por lo mostrado dentro de la cancha". El juego estaba, según su análisis: "Muy chato, muy rígido. Estoy muy dolido por tener cero puntos de los doce que estaban en juego". No pone excusas "es muy poco lo que mostró mi equipo, no se jugó una final y si sumamos el primer juego donde a los 40 segundos perdíamos 1-0. Tenemos muchos problemas con jugadores lesionados, con muchos pendientes. No tengo excusas".