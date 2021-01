Suspenden ensayo de investidura de Biden por incendio cerca del Capitolio

Los que participaban en el ensayo, incluso los integrantes de una banda militar, fueron evacuados y llevados a un edificio cercano dentro del complejo legislativo.

Testigos narraron que los policías entraron en acción, gritando “¡Esto no es un simulacro!”

Secret Service update: No threat to the public:https://t.co/SfJ98fzlRa https://t.co/CxNLFRS54l