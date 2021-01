Anuncian medidas contra COVID-19 en áreas de atención en Durango

Aguas del Municipio de Durango (AMD) dio a conocer que mantendrá vigentes las medidas de prevención de contagio de COVID-19 en las diferentes áreas de atención de usuarios que hay en la capital.

Así lo dio a conocer su titular Rodolfo Corrujedo Carrillo, director de dicho organismo, quien reiteró que ninguna medida de higiene está de más, por lo que continuará instalado el sistema portátil para el lavado de manos para quien se trasladarse hasta las oficinas centrales a realizar algún trámite.

Corrujedo Carrillo señaló que con el respaldo de la Dirección Municipal de Salud se seguirá ofreciendo gel antibacterial y se mantendrá la medición de temperatura en el área de atención al usuario, en donde además el acceso es controlado a grupos de personas.

Dijo que esto permite asegurar una sana distancia entre los usuarios y para brindarles una mayor comodidad se instaló en el exterior un toldo para evitar que queden expuestos a los rayos del sol mientras esperan su turno de atención.

"También, nuestro personal de atención al usuario es dotado de micas tipo careta, cubre bocas, guantes de látex y gel antibacterial, para asegurarnos de resguardar su buena salud. A la par de estas medidas, el personal de limpieza realiza constantemente la desinfección del mobiliario de cada área", manifestó.

BÁSICAS

Sigue siendo obligatorio el uso de cubrebocas al personal, a quienes se les exige que cumplan con las medidas de seguridad implementadas por AMD, además de que dispone de un termómetro láser para la medición de la temperatura corporal; añadió que se exige el uso constante de gel antibacterial, material que también se les otorga diariamente.

"No escatimamos en nada para mantener la salud de nuestros usuarios que se esfuerzan y demuestran su civismo con su pago. Es por ellos que no sólo seguimos trabajando normalmente, si no que redoblamos los esfuerzos para que cuenten con agua diariamente en sus hogares", concluyó.