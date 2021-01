Temen OCV en Coahuila ante riesgo de desaparecer

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila A.C. (AMHMC) informó que ante la baja recaudación generada por la pandemia del COVID-19, existe un riesgo de que las Oficinas de Convenciones y Visitantes (OCV) desaparezcan, por lo que manifestaron la necesidad de un fideicomiso.

De acuerdo al presidente de la AMHMC, Hector Horacio Dávila Rodríguez, existe preocupación dentro del sector hotelero y su cadena de valor, pues hay posibilidad de que haya menos recursos para publicitar el turismo en Coahuila.

Resaltó que al no haber una recuperación total dentro del giro hotelero, el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) no presentará una recaudación efectiva para sostener los diferentes planes y programas.

"Tuvimos una reunión con la secretaria de Turismo y en el segundo semestre no habrá publicidad. No hay dinero porque todavía no se ve la luz al final del túnel, lo que queremos es que la gente salga, vuelva a vacacionar, esperamos que esto se pueda normalizar para el mes de marzo o abril", indicó

Recordó que el sostenimiento de las OCV proviene de 2% que se ingresa dentro del mismo ISH.

"Aquí la preocupación que traemos es que no desaparezcan las OCV, por eso pedimos el fideicomiso y recalcó que las OCV nacieron a iniciativa de la Asociación Mexicana de Hoteles para que hubiera difusión y traer turismo a Coahuila", explicó.

Dávila Rodríguez añadió que por el momento se adeudan tres meses, pues de los 400 mil pesos que recibían las OCV por mes, ahorita están recibiendo 80 mil.

"Otra OCV recibía 300 mil pesos, ahorita recibe 50 mil, no tienen para pagar luz o sueldos. Lo que tenemos que hacer es el fideicomiso para que no desaparezcan porque son un buen instrumento para seguir trabajando", destacó.

El presidente de AMHMC añadió que una de las estrategias que se tiene en mente es ofrecer paquetes de viaje a las personas de 60 años en adelante, jubilados y pensionados.

Lo anterior, toda vez que esta población será la primera en vacunarse contra el COVID-19.

"De esta manera podrán recorrer los diferentes destinos de Coahuila con seguridad y con ello ayuden a la reactivación económica", manifestó.