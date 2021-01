Victoria contra Tigres, dignifica a Santos: Guillermo Almada

Para Guillermo Almada, técnico de Santos Laguna, la victoria ante uno de los equipos favoritos para ser campeón, Tigres, es muy digno: "Es un triunfo muy importante ante el rival que dignifica mucho la victoria".

Hay autocrítica: "El juego no me gustó en el primer tiempo, con los cambios mejoramos, hubo mayor actitud y precisión. Es un triunfo muy valioso para nosotros, pero debemos de seguir mejorando la precisión. Estamos en el proceso de formar un nuevo equipo, pero hay cosas buenas, estuvimos seguros en el fondo y Carlos (Acevedo) nos ayudó mucho".

La reconstrucción de Santos va en camino: "Soy muy optimista, esto es por naturaleza. Tengo mucha confianza en lo que estamos haciendo, sé que vamos a encontrar dificultades, no somos los favoritos, pero los jugadores se han matado, hay disposición y tenemos que seguir evolucionando".

No concuerda con quien dice que Santos es un rival a modo para los demás equipos: "Me extraña que digan que Santos es un rival fácil, a modo. Hemos dado muestras de un buen nivel competitivo a pesar de una cantidad de contratiempos que hemos sufrido desde el torneo anterior. Pero eso nos da más aliento. En la cancha somos once contra once y los árbitros".