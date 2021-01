Eleazar Gómez 'marcaba' a sus novias con tatuajes

Luego del escándalo de Eleazar Gómez sobre la violencia física y psicológica que practicaba en su exnovia, Stephanie Valenzuela, algunas de sus exparejas han coincidido en patrones de comportamiento del actor.

En una entrevista de Elia Ezrré a Ventaneando, compartió que al hablar con otras exnovias de Gómez, quien está detenido en el Reclusorio Norte, notaron que él tenía 'detalles' iguales y peticiones similares con todas.

“No recuerdo cuántos meses cumplíamos, pero me regaló ese collar... recuerdo que Vanessa subió una foto donde tenía esa cadenilla y ahora que me tocó hablar con Jeannette, me contó que ella tiene el mismo collar. Nos dedicó las mismas canciones”, reveló.

Una de ellas fue una cadena de joyería que les regaló a todas. De acuerdo a sus declaraciones, tres de ellas tienen el mismo accesorio.

Además, reveló que su manera de 'marcar' a sus parejas era al pedirles 'matching tattoos' a todas; de acuerdo a Elia, ambos tienen un rayo en la muñeca.

“Es diferente, pero sigue siendo un tatuaje. Jeannette no quiso, pero sí se lo pidió... la verdad es que está pequeño y no se ve”, agregó.