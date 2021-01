SALUD BUCAL

DR. ÓSCAR RODRÍGUEZ VILLARREAL (PARTE 2)

Dormía. Dormía y soñaba que la vida no era más que alegría. Me desperté y vi que la vida no era más que servir... y el servir era alegría.

Rabindranath Tagore

Por aquellos años también fue invitado a formar parte del Club Rotario Torreón Campestre, donde propuso a todos sus socios aportar recursos para brindar atención oral a niños con capacidades diferentes.

De esta forma se inició el programa "Por una Mejor Sonrisa" en noviembre de 1990, que a la fecha tiene 30 años de servicio a la comunidad y que provee atención odontológica a niños con parálisis cerebral, retraso mental, Sx Down, labio y paladar hendido, entre otras.

Es importante recalcar que en aquellos años ninguna institución del sector salud brindaba este tipo de servicios.

Comentaba Oscar que estos niños no eran de escasos recursos, sino de cero recursos.

Estos procedimientos se han llevado a cabo gracias al apoyo incondicional de un equipo de Odontólogos y Médicos en las instalaciones del Hospital Infantil Universitario.

Siempre contando con el apoyo por parte de los Rotarios en la adquisición del material dental.

Oscar como siempre con la frase "GRACIAS" agradecía el experimentar rehabilitar a cada uno de los niños. Decía: "Es dar gracias a Dios porque les permitía ser pare de este milagro".

Además, participaba en actividades de servicio social a la comunidad: en la Casa del Niño, Al Centro Espíritu que Danza, y a la Ciudad de los Niños. Además de atender gratuitamente a pacientes de escasos o de cero recursos en su práctica privada. Como el mismo decía: "Tenía muchos pacientes becados".

En diciembre de 2006 fue invitado por el Dr. Raúl Medina, Director de la Facultad de Odontología de la U.A.C. Unidad Torreón, para ser Coordinador de la Maestría en Ciencias Odontológicas con Acentuación en Odontología Infantil; Cargo que desempeño con compromiso y esfuerzo, teniendo como objetivo principal el que las generaciones de odontólogos infantiles estén preparadas para brindar atención de calidad y calidez a los niños, enfatizando en los cuidados que requieren los pacientes discapacitados.

Estando en esta coordinación le solicito al Dr. Raúl Uriel Medina, Director en ese entonces, a construir la Clínica Odontológica para Personas con Discapacidad, que es única en el norte del país y la segunda de su tipo en México y que ha llenado el hueco que existía en la comunidad lagunera en la atención de niños y adultos con discapacidad, dando servicio muy importante para su salud a estas personas.

Posteriormente ocupó el cargo de Director de la Facultad de Odontología, de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón, de 2012 a 2018 durante dos periodos. Logrando muchas metas, como era "la marca de la casa" a todo su equipo nos incluía. Al concluir como director, de inmediato lo invitó la coordinadora de la UA de C Unidad Torreón, Maestra Lorena Medina Bocanegra, para apoyarla en coordinación de la UA de C unidad Torreón. En el rubro gremial, participó en la primera reunión para fundar el Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna AC. Filial ADM. En 1989, del cual fue presidente en dos ocasiones, 1991- 1993 y 2003- 2005. En el año 2000, colaboró dentro del comité organizador de la L Reunión Dental de Provincia Dr. Jaime Ávila Soto, de ADM, en su comisión de festejos, siendo un éxito rotundo a nivel nacional. Posteriormente participó a nivel nacional en la Asociación Dental Mexicana dentro del comité ejecutivo del Dr. Víctor Guerrero Reynoso 2007- 2009.