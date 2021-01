Más allá de la vacuna contra el COVID-19 en Coahuila

La vida diaria como se conocía cambió por el coronavirus. A once meses de la aparición oficial del virus SARS-CoV-2 en Coahuila, ya se ha avanzado en la aplicación de la vacuna pero el regreso a la normalidad tardará en llegar.

El 29 de febrero del 2020 se registró el primer caso de COVID-19 en la entidad y 10 meses después, el 28 de diciembre, arribaron las primeras dosis de la vacuna contra el virus, sin embargo hoy Coahuila atraviesa una de las etapas más fuertes de la pandemia con un promedio de 300 casos diarios y 30 decesos.

"Con la vacuna vemos una lucecita al final del túnel pero la realidad es que todavía nos falta un ratito y tenemos que trabajar, estar juntos y ver qué es lo que sigue en cada fase de esta contingencia para trabajar unidos", declaró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís a 18 días de haber iniciado la vacunación en el estado.

En la primera quincena del año, el Gobierno federal regresó a la entidad a semáforo epidemiológico rojo por COVID-19 ante más de 55 mil casos de los cuales 4,530 fallecieron.

ACCIONES CONTRA LA PANDEMIA

La primera ola de contagios se dio tras los festejos del Día del Niño y el Día de la Madre. Esta nueva ola de casos positivos de coronavirus se presenta luego de las fiestas decembrinas. Aunque Coahuila fue la segunda entidad en recibir las inmunizaciones, el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, ha indicado que las medidas de sanidad no se pueden relajar, por ello continúa el uso de cubrebocas continua, así como la recomendación de mantener una distancia de 1.5 metros entre cada persona.

Mientras tanto también continúan las restricciones en las reuniones sociales: no puede estar reunidas más de 15 personas además de que los restaurantes y salones de fiesta no operan a su máxima capacidad.

En los centros comerciales y lugares públicos continúa la toma de temperatura y uso de gel antibacterial, así como el ingreso de una persona por familia.

Con estas medidas, las autoridades esperan disminuir la propagación del virus, pues las hospitalizaciones subieron y se mantienen por encima del 60%.

Durante la segunda semana de enero, el Subcomité Técnico Regional COVID-19 Sureste dio a conocer que se establecieron canales de comunicación entre los proveedores de oxígeno medicinal y concentradores con la finalidad de establecer un puente de comunicación con la población que los requiera.

Se informó que se contactó a los representantes de los establecimientos que brindan estos servicios para tener una base de datos y ofrecer información a quienes requieran oxígeno medicinal y concentradores de oxígeno.

La población puede obtener información de los establecimientos a través del Call Center Estamos Contigo de la Jurisdicción Sanitaria o en el sistema de emergencias 911.

LA INMUNIZACIÓN Y SUS FASES

El 23 de diciembre, la empresa farmacéutica Pfizer envió a México el primer cargamento de vacunas, que fueron aplicadas en Ciudad de México. A partir de esa fecha, se han enviado tres lotes, que suman más de medio millón de dosis.

El Gobierno federal ha indicado que recibirá 1.4 millones de vacunas en este mes de enero para aplicarlas en el personal de salud que labora en la primera línea de batalla contra el COVID-19. En Coahuila, al corte del 15 de enero, se han recibido 22 mil 426 vacunas para el personal de salud, por ser quienes combaten la pandemia y se encuentran en mayor riesgo.

A partir de febrero, se prevé que estén inmunizados el 100% de los trabajadores de hospitales y será el turno de personas mayores de 80 años. Para ellos se colocarán diez mil centros de vacunación. En esta etapa de vacunación se utilizaran dosis de la empresa china CanSino Biologics. De acuerdo a información del Gobierno federal, también se comprarán 24 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik.

Los siguientes en la lista de vacunación serán las personas con comorbilidades, así como quienes tengan de 50 a 59 años; tras ellos siguen las personas de 40 a 49 años; y se prevé que el resto de la población se vacune a partir de junio. Se prevé que sea hasta inicios del próximo año 2022 que se cuente con una inmunización de la mayoría de la población en México.

LOS ALÉRGICOS NO SE DEBEN VACUNAR

Las reacciones secundarias de la vacuna contra el COVID-19 han causado alerta. Aunque se esperaban reacciones como dolores de cabeza y musculares, estas no fueron las únicas y una decena de trabajadores de la salud terminaron hospitalizados.

Uno de los casos más graves se registró con una doctora que labora en el Hospital General de Monclova, quien tuvo que ser trasladada al área de terapia intensiva en la clínica número 25 en Monterrey al presentar convulsiones y falta de movilidad en las extremidades.

El secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, dijo que esta reacción se dio debido a un problema de alergias que tenía la médica, el cual no declaró previo a la aplicación de la vacuna. "El único efecto grave fue una paciente con historial de alergias graves. La semana pasada tuvo una reacción al medicamento y en el área de interrogatorio no lo manifestó, entonces ella no debió de haber tomado la vacuna. Ella convulsionó y presentó debilidad en las piernas y ya está dada de alta, afortunadamente", declaró el funcionario estatal.

En Coahuila, las personas que tuvieron reacciones de moderadas a graves ya no podrán recibir la vacuna. En el estado dos personas presentaron convulsiones, aunque en uno de los casos se sabe que la paciente era epiléptica y ese día no tomó el medicamento, pero no se ha logrado establecer si es alérgica. "Las vacunas se aplican previa valoración. Se hace un interrogatorio para ver que no se tengan alergias o síntomas, tenemos que ver que se esté bien a quien se vacuna. Los observamos media hora. Tenemos personal listo, una ambulancia y espacio en el área de terapia intensiva por si se requiere", indicó Bernal.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud del Gobierno federal, Hugo López-Gattel Ramírez, dijo que la única restricción de aplicación es para las personas que presentan alergia al Polietilenglicol. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las vacunas presenten reacciones alérgicas, en el caso de las dosis de Pfizer las reacciones no tienen que ver con la composición química sino con los componentes que mantienen estables el producto, como el Polietilenglicol.

López-Gattel indicó que quien ha recibido la vacuna y presentado una reacción grave no debe recibirla más.

Afortunadamente en el esquema de Pfizer la primera dosis da una protección cercana al 80%, por lo que no es necesario que se apliquen la segunda dosis si tuvieron reacciones alérgicas graves. Hasta el momento es la única restricción y la vacunación continúa en el estado, ya que es la estrategia con que se busca poner fin a la pandemia.

22,426 VACUNAS contra el COVID-19 ha recibido Coahuila de la Federación al corte del 15 de enero.