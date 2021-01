Consideran que no hay educación sanitaria en La Laguna

El director del Hospital General en Gómez Palacio, Luis Fernando Zúñiga, consideró que en La Laguna y en el país no existe educación de salud entre la mayoría de la población y debido a eso ha sido tan alta la incidencia de contagios y decesos por COVID-19

Zúñiga García resaltó la falta de educación de los ciudadanos en cuanto a la salud y adelantó que en las siguientes dos o tres semanas se espera un aumento de contagios en La Laguna debido a los festejos de diciembre pasado, lo que repercutirá en más ingresos de pacientes en los hospitales COVID y, por ende, mayores riesgos de decesos.

Zúñiga opinó que siendo tan sencillas las medidas para evitar los contagios, mucha gente no las asume y no las realiza, pues no es mucho problema traer el cubrebocas bien colocado en la calle o el trabajo, así como guardar la distancia y la higiene en las manos.

Respecto a los pacientes COVID en el Hospital General que dirige, informó que tiene capacidad para 22 y en la actualidad hay 10 internados, de ellos 6 están intubados, lo cual significa que se encuentran muy graves.

La tasa de mortalidad en pacientes de este tipo, dice, es del 10 por ciento, muy por arriba de otros países, debido a la misma falta de educación en la salud.