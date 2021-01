Revelan primer vistazo de LeBron James en Space Jam 2

LeBron James, estrella de los Lakers de Los Ángeles, será el protagonista de la secuela de la película noventera de Michael Jordan con los Looney Tunes.

Apenas dura un par de segundos, pero puede apreciarse a The King, junto a Bugs Bunny, que se estrenará el 16 de julio en la plataforma (que todavía no tiene fecha para llegar a México) y en cines.

A First Look of ‘SPACE JAM: A NEW LEGACY” has been revealed.

This year, the biggest Warner Bros. premieres are coming to theaters and streaming on HBO Max the exact same day. What movie are you most excited for? https://t.co/6Ny7n8JUGk pic.twitter.com/UEMmDlMIy6