Moda sin género

El invierno no solo trae consigo la disminución de la temperatura; también la oportunidad perfecta para poner en práctica todos tus conocimientos de estilo y conseguir outfits de impacto para las temporadas.

Y, aunque sabemos que eres toda una experta, seguir las recomendaciones de un diseñador de moda como Josué Barbaloza, quien tiene una visión más amplia e innovadora de lo que representa la moda para las necesidades y el estilo de vida actual, te ayudará a lograr tu objetivo con mayor facilidad.

Para comenzar debes saber que Josué, quien ha trabajado para marcas nacionales y ha vestido a celebridades como J Balvin, es un fiel creyente de la frase “de la moda lo que te acomoda”.

Por eso, antes de empezar a renovar tu guardarropa con las tendencias de la nueva temporada, es importante que te pruebes las prendas, te pares frente a un espejo e identifiques cuáles van de acuerdo con tu personalidad y el mensaje que quieres transmitir con ellas.

Este es uno de los motivos por los cuales fundó su propia marca de ropa, una propuesta innovadora y atemporal que ofrece prendas sin género, ideales tanto para hombres como para mujeres.

Además, cuenta con un diseño funcional para usar tanto de noche como de día, y se pueden adaptar a la personalidad de cada quien debido a su versatilidad.

Para esta temporada, Josué Barbaloza te aconseja que te animes a experimentar. Ya sea que sigas trabajando desde casa o tengas que ir a la oficina, puedes aprovechar esta época de poco contacto social para intentar probar nuevos looks, combinaciones, estilos y todo aquello que antes no te has atrevido a probar. Dale la oportunidad a las prendas sin género, si no eres muy arriesgada debes saber que puedes irlas integrando poco a poco.

El regreso de lo básico

El diseñador Josué Barbaloza afirma que “entre más básico, mejor”, así que recurre a los tejidos clásicos y los colores neutros para armar outfits funcionales y versátiles, pero al mismo tiempo imprímeles tu personalidad con los detalles que siempre resultan importantes a la hora de darle un giro diferente a lo que llevas: el calzado y los accesorios.

A la hora de elegir tus nuevas prendas no te olvides de los cortes a la cintura, los abrigos de lana, un trench coat en colores básicos como el beige o azul marino, blusas estampadas, pantalones de pata de elefante, botines, blusas de cuello de tortuga y, por supuesto, unos buenos guantes de piel (o sintéticos).

Con estos básicos podrás comenzar a crear grandes combinaciones. Recuerda que el balance siempre es la clave del éxito, así que deja las prendas con mayor volumen para tus zonas más estilizadas y los colores oscuros para aquellas que quieras disimular. Con esto conseguirás darle proporción a tu figura y verte con armonía e impecable.