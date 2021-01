Muere Peter Mark Richman, actor de Tres son multitud

Peter Mark Richman, un actor de carácter que apareció en cientos de episodios de series de televisión y tuvo papeles recurrentes en Three's Company (Tres son multitud) y Beverly Hills, 90210, falleció. Tenía 93 años.

Richman murió de causas naturales el jueves en su casa en el área de Woodland Hills, en Los Angeles, informó su publicista, Harlan Boll.

Nacido en Filadelfia, Richman era un farmaceuta cuando decidió cambiar su carrera por la actuación. Se unió al Actors Studio y en 1953 protagonizó la obra de teatro End as a Man. Apareció en Broadway en A Hatful of Rain y Masquerade. También hizo el papel de "Jerry" en más de 400 funciones de The Zoo Story de Edward Albee en Nueva York, según Boll.

En el cine, sus créditos incluyen The Black Orchid (La orquídea negra) de 1958, con Sophia Loren; The Strange One (El rencoroso), The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear (¿Y dónde está el policía? 2 1/2) y Friday the 13th Part VIII (Viernes 13, parte VIII).