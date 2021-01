Prevén industriales 'negro panorama' en México

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) dijo que es inaplazable pasar del discurso de "vamos bien" a una estrategia coordinada en materia de salud y económica, para evitar que el panorama se vuelva más negro.

Explicó que ya no es posible no reconocer los hechos realmente que se viven en el país ni atender la crisis sanitaria y económica como temas independientes. "La situación económica del país es terrible. De no hacer ajustes a la situación actual el panorama será cada vez más negro", afirmó el presidente de la Cámara, Enoch Castellanos.

"Es momento de unir esfuerzos en el ámbito federal, estatal, el privado, sindicatos, academia, especialistas y sociedad en su conjunto, a fin de encontrar estrategias que lleven al país adelante, porque "ya no puede haber espacio para el exclusión, la frivolidad, ni la politiquería". Por ello, la Cámara pidió establecer un verdadero plan nacional de vacunación que sea integral en el que se incremente el número de aplicaciones diarias, además es necesario contar con un plan integral de rescate económico para el sector productivo.

"Mientras no existan respuestas claras que genera incertidumbre y eficacia para contener la pandemia, el país no podrá salir económicamente de esta crisis y seguiremos perdiendo a seres queridos. México enfrenta un desafío como nunca en la historia lo vio, actuemos ya".