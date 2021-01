Mentir no va con Patricia Reyes Spíndola

Patricia Reyes Spíndola es una mujer a la que no le gusta mentir, se ha abierto camino en su vida profesional y personal siempre ondeando una bandera de honestidad.

Cuando le ofrecieron el personaje de "Sara Rodríguez" en la exitosa telenovela Imperio de mentiras, no dudó en aceptarlo justo porque una de sus cualidades consiste en que le desagrada decir mentiras.

"En la telenovela, la mayoría de los personajes mienten, por eso el título de la historia; sin embargo, 'Sara' no es así, es la única que no miente y ya lo reafirmarán próximamente. Ella a veces ha reprendido a sus hijos, pero lo ha hecho por el bien de ellos", dijo,

Reyes Spíndola se refiere al gran final de dicha novela producida por Gisselle González, el cual tendrá lugar este domingo, a las 21:00 horas, por el canal Las Estrellas. Se espera que consiga altos puntos de rating.

"En verdad que me siento muy afortunada de que Gisselle me haya invitado a este proyecto, que no ha sido una novela tradicional, es como una serie toda elaborada de memoria, es decir, sin apuntador, y así son los trabajos que ha hecho González", sostuvo.

En entrevista telefónica con El Siglo de Torreón, la oriunda de Oaxaca sostuvo que gracias al melodrama protagonizado por Angelique Boyer y Andrés Palacios se encontró con nuevos actores y eso ha sido una grata experiencia.

"Son jóvenes artistas muy talentosos de los cuales aprendí, porque todos aprendemos de todos en la vida. También coincidí con grandes amigos actores con quienes ya había trabajado", comentó durante la llamada.

Gracias a Imperio de mentiras la artista volvió a Televisa luego de tres años de no hacer nada en la empresa debido a que se quedó sin exclusividad, sin embargo, tal situación le permitió trabajar en Estados Unidos en la serie Fear the Walking Dead y en proyectos de Netflix, como la producción original Se busca papá.

"De los 45 años que llevo en la actuación, la mayor parte los viví en los foros de Televisa hasta hace tres años, pero eso me permitió laborar en otros sitios. Ahora que retorné me sentí muy bien, Televisa siempre será mi casa", admitió.

Por otro lado, Patricia Reyes Spíndola informó que recién terminó de grabar una serie al lado del lagunero Humberto Zurita, misma que arribará a la plataforma Disney+, aunque no sabe cuándo exactamente.

"A Humberto lo conozco desde hace mucho tiempo, trabajar a su lado siempre es un placer, es una gran persona y un gran actor. No les puedo decir por ahora el nombre de la serie y qué día se estrenará, pero ya pronto Disney dará a conocer tal información".

La primera actriz confesó que fue en las grabaciones de esa serie que se contagió de COVID-19, al igual que el nacido en Torreón, Coahuila.

"Humberto, otros compañeros del elenco y yo dimos positivo al coronavirus. Lo bueno fue que nos dio a todos al mismo tiempo y que no nos dio tan fuerte", comentó la actriz.

Por otro lado, Reyes Spíndola dijo que debido a la pandemia se ha abierto al mundo tecnológico, tan es así que su escuela de actuación, MM Studio, está dando clases virtuales con gran éxito.

"Les cuento que incluso ya tenemos estudiantes de Torreón, es más, si alguien que esté leyendo esta entrevista le interesa estudiar con nosotros, búsquenme en mis redes sociales o en las MM Studio y les haré un descuento", puntualizó.