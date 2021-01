Se cumplieron nueve años de la desaparición de un grupo de cinco jóvenes que un domingo 15 de enero de 2012 habían terminado su jornada laboral como arlequines en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Después de todo este camino doloroso, sus familias continúan exigiendo a las autoridades acciones de búsqueda, justicia, verdad y reparación.

Con fotografías de los jóvenes, ayer viernes se realizó un plantón en la explanada de la Plaza Mayor para denunciar indolencia de las autoridades. "No hay intención de hilvanar lo ocurrido hace nueve años, el martirio continúa y no hay acceso a la justicia", dice entre lágrimas José Inés Esparza Vera, padre de José Inés Esparza Garnica, desaparecido a los 19 años de edad junto a sus demás compañeros.

"La procuración de justicia no ha hecho nada, nosotros nos hemos convertido desgraciadamente en buscadores y en investigadores que le llevan (a las autoridades) todas las pistas al escritorio y ni así. Les hemos documentado a las personas que los detuvieron y no, no hay acceso a la justicia", expresó.

El señor recuerda que el 15 de enero su hijo y los otros cuatro jóvenes regresaban de San Pedro a bordo de una combi. José Inés era el supervisor y los demás se habían vestido de arlequines para promocionar los servicios de una empresa de telecomunicaciones.

"Cuando ya regresan a las 4 de la tarde, saliendo de la gasolinera, le hablan al patrón y le dicen que los viene siguiendo una camioneta blanca. Él (el patrón) les dice que no se preocupan que no es a ellos pero a los 5 o 10 minutos, ellos le vuelven a hablar y le dicen que ya los pararon esas personas en el entronque San Antonio de Gurza y de ahí se perdió la comunicación".

Desde entonces, las familias de José Inés, Erik Esaú Villagrana Huerta que en ese entonces tenía 15 años; Trinidad Flores Gallegos que tenía 19 años; Jorge Ulises Grijalva Castañeda que tenía 27 años y de José Rodríguez que tenía 18 años han buscado por su propia cuenta pero sin éxito.

Los jóvenes son originarios de los municipios de Gómez Palacio y Lerdo, pero según sus padres y madres las autoridades de Durango, tampoco les han colaborado pese a que les pidieron ayuda.

"Los expedientes, estamos yendo cada 3 meses a México, a la Fiscalía a revisión de casos pero ahorita ya tienen un año que pararon por la pandemia, para nosotros es más desgastante, he andado en varios estados, ¿cómo?, no sé, yo no tengo dinero pero corazón sí y las ganas de encontrar a mijo, me caigo y me vuelvo a levantar", dijo con la voz entrecortada.

Herminia Castañeda Domínguez es madre de Jorge Ulises y no puede ocultar su enojo. Dice que es necesario esclarecer el caso dado que la impunidad agravia a las familias.

Si alguna persona tiene información sobre alguno de estos jóvenes, se pone a disposición el número de teléfono del Grupo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (VIDA) 8712054006. También el 8715254127.

DESAPARICIONES EN COAHUILA

En Coahuila se tiene un registro histórico de 3 mil 326 personas desaparecidas y no localizadas, en el periodo del 15 de marzo de 1964 al 15 de enero de 2021.

Los datos estadísticos son en base al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en su versión pública y de los 3 mil 326 casos al menos mil 255 son de La Laguna.