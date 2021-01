Positiva, incorporación de AHMSA a Villacero: Desarrollo Económico en Coahuila

El secretario de Desarrollo Económico en Coahuila, Jaime Guerra Pérez, consideró muy positiva la incorporación de Altos Hornos de México (AHMSA) al Grupo Villacero; sin embargo, indicó que hay un tema importante en la deuda que tiene la empresa con cerca de 300 proveedores.

"Estamos contentos de que, se tardó, pero que al final haya salido, porque eso nos da la tranquilidad de que seguiremos avanzando y se va a ir recuperando la economía, además de todas las inversiones que traemos para ese lado", expuso.

Señaló que la empresa busca primero estabilizar la operación para poder pagar los adeudos que se tienen, de lo contrario, no podría arrancar. Destacó que AHMSA significa prácticamente el 40 por ciento de la economía en dicha región.

"En ese sentido, estamos platicando con ellos y que, gradualmente, empezarían a pagar estas deudas, pero lo importante es que opere, están en un riesgo muy grande de cerrar, si no se hubiera hecho esta fusión, podría cerrar y esto sería afectar el 40 por ciento de la economía de esa región", expresó.

El funcionario estatal dijo que el Gobierno de Coahuila ha tratado de facilitar algunos temas, sobre todo en lo que corresponde a la relación con los proveedores, pero consideró que lo más importante es que se concretara la fusión.

"Estuvieron a punto de hacerles un paro, estuvieron afuera de las oficinas, pararon algunas cosas, dejaron de surtir, pero más que nada, fue la comunicación con proveedores para que no parara la planta, si la proveeduría no le surte, para, y si para, no les paga, entonces estás ahí en un círculo pero ya vemos la salida", comentó.

Guerra Pérez estimó que se trata de alrededor de 300 proveedores de distintos giros los que se verían impactados con adeudos, ya que todas las cámaras empresariales tienen entre sus socios.

"Yo estaba trabajando a través de las cámaras, estás hablando de 300 proveedores, sería una cantidad muy grande", dijo.

Como se informó oportunamente en este medio, la empresa Altos Hornos de México acordó pagar en un plazo de cuatro años la cantidad de 200 millones de dólares que el Gobierno federal demanda por la operación de compraventa del complejo petroquímico Agro Nitrogenados, lo que se está implementando ante las autoridades correspondientes, según dio a conocer la empresa en una nota enviada a la Bolsa Mexicana de Valores.