NIICO intentaría seguiría los pasos de sus papás, Ludwika Paleta y Plutarco Haza

Desde niño, NIICO tenía un grupo musical que tocaba covers de rock de grupos como Green Day, Linki Park y Bon Jovi, llegando a presentarse en el escenario de la escuela donde se escenificaban guerra de bandas.

La experiencia de estar frente a sus compañeros y conectar con amigos le agradó tanto, que en los últimos años comenzó a escribir varias canciones, una de las cuales en hip hop, comenzó a escucharse esta semana con el título "TRANZË".

Lo extraño es que el joven proviene dos padres actores: Ludwika Paleta y Plutarco Haza, rostros conocidos en el cine, la televisión y el teatro.

"Esto no es para separarme de lo que son mis papás", asegura NIICO, quien tomó su nombre artístico por como le llamaban de niño.

"Yo estaría abierto a intentar (la actuación) en algún momento, pero la música es como mi forma de expresarme, es lo que más me gusta junto al cine; desde chiquito toco la guitarra, en el prepa y secundaria tomé clases de música, siempre estuvo presente en mi vida", comenta.

"TRANZË" relata la historia de una persona que se encuentra despierto de madrugada y busca la inspiración y la creatividad. El video de la canción es de animación dirigido por el mismo NIICO, quien estudió cine en Canadá.

"El hip hop es un género que me gusta mucho y me ayuda a comunicar mucho de lo que quiero decir y, más que nada, es un género que siento que en México todavía no agarra una presencia fuerte, creo hay artistas iniciando, pero si me gustaría ser de las personas que me gustaría traerlo, además son letras que están en español e inglés, me permite juntar esos dos mundos", explica.

La idea, comenta, es ir sacando una canción nueva cada mes si es posible y, una vez con repertorio, comenzar a explorar presentaciones virtuales.

"El video pronto saldrá, yo no sé animar, pero lo hice con una chica que si se sabe que se llama Vero; cuenta la historia de una persona que está en la cama y como su subconsciente comienza a proyectarse, empieza a visualizar, es un estilo minimalista", destaca.

"TRANZË" es producido por Danny Belda y Edu Espinal.