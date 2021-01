Sarah Kohan rompe el silencio sobre 'infidelidad' a 'Chicharito' Hernández

Luego de múltiples especulaciones que acusaban a Sarah Kohan de haberle sido infiel a Javier 'Chicharito' Hernández y haber ocasionado la separación de la pareja, la modelo se pronunció en redes.

"Para todos los medios haciendo rumores sobre mi. Me gustaría decir que NUNCA he estado con otra persona física o emocionalmente desde que conocí a Javier. Así que por favor paren con todas las acusaciones que insinúan que lo he hecho. Esa no es la persona que yo soy. Por favor respete la privacidad mía y de mi familia", escribió en una historia de Instagram.

Los rumores señalaban al 'coach' Diego Drayfus de haber sido el 'tercero en discordia' en la relación, siendo incluso cuestionado sobre la paternidad de Noah, el primogénito del futbolista.

Sin embargo, las acusaciones no han roto la relación entre el 'influencer' y 'Chicharito', pues fueron vistos juntos hace unos días mientras eran cuestionados por paparazzis en Los Ángeles, CA.

Aunque la joven abogada aclaró todo sobre la presunta infidelidad, aún se desconoce si ambos se diviorciarán o permanecen separados.