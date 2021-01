Batman, Shrek y otras cintas que son parte del Patrimonio Nacional de EUA

Este año "Shrek" cumplirá 20 años de haberse estrenado y "Batman: El Caballero de la Noche", 13 años. Ambas películas en su momento fueron un éxito en taquillas e incluso hasta la fecha siguen siendo las favoritas de muchos. Incluso más allá de las pantallas, Joker y el ogro gruñón junto al burro divertido nos han regalado muchos memes, frases inolvidables y buenos momentos. Cualidades que ha sabido reconocer el Congreso de Estados Unidos, pues las ha nombrado, junto a 23 películas más, Patrimonio Nacional de Estados Unidos en 2020.

Los filmes tendrán un lugar especial junto con otros grandes de la industria del entretenimiento estadounidense, en la Biblioteca del Congreso, al mismo tiempo que ocuparán un lugar especial en el Registro Nacional del Cine.

¿Por qué Shrek fue nombrada Patrimonio Nacional de Estados Unidos?

De acuerdo al Congreso del país americano, Shrek fue nombrada Patrimonio Nacional de Estados Unidos porque "el encanto y la magia de Shrek parecía extraordinario en su lanzamiento inicial hace casi 20 años, y su poder aún no ha disminuido en los años intermedios". Aunque no es la primera cinta animada que se gana este reconocimiento, sí es la primera de la compañía DreamWorks. Razón por la cual ha hecho historia y ya tiene un lugar especial en la empresa por tremendo reconocimiento.

¿Cómo es que las películas son nombradas Patrimonio Nacional de Estados Unidos?

Cada año la Bibliotecaria del Congreso, en consulta con miembros de la Junta Nacional de Preservación de Cine, elige 25 cintas para ser añadidas al Registro Nacional de Películas. El objetivo es preservar grandes obras cinematográficas para las generaciones futuras. Para que un filme pueda ser tomado en cuenta debe ser "cultural, histórica o estéticamente" significativo. De igual manera debe contar con al menos 10 años de antigüedad. El público tiene la opción de nominar sus favoritas, tan solo en el 2020, se recibieron más de 5 mil nominaciones, pero solo 25 fueron las afortunadas elegidas.

Presentamos aquí la lista completa de las películas añadidas al Registro Nacional de Cine de 2020, elegidas para ser Patrimonio Nacional de Estados Unidos

1. Suspense (1913)

2. Kid Auto Races at Venice (1914)

3. Bread (1918)

4. The Battle of the Century (1927)

5. With Car and Camera Around the World (1929)

6. Cabin in the Sky (1943)

7. Outrage (1950)

8. The Man with the Golden Arm (1955)

9. Lilies of the Field (1963)

10. A Clockwork Orange (1971)

11. Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (1971)

12. Wattstax (1973)

13. Grease (1978)

14. The Blues Brothers (1980)

15. Losing Ground (1982)

16. Illusions (1982)

17. The Joy Luck Club (1993)

18. The Devil Never Sleeps (1994)

19. Buena Vista Social Club (1999)

20. The Ground (1993-2001)

21. Shrek (2001)

22. Mauna Kea: Temple Under Siege (2006)

23. The Hurt Locker (2008)

24. The Dark Knight (2008)

25. Freedom Riders (2010)