Osvaldo Martínez se despide de México tras 12 años de carrera

Osvaldo Martínez, jugador paraguayo que militó para el Santos Laguna, se despide de su carrera de 12 años en México con emotivo mensaje publicado a través de sus redes sociales:

"Hoy, después de 12 años, me despido de este hermoso país donde pasé gran parte de mi vida, donde disfruté cada minuto y donde me hicieron sentir como en casa. Fueron años hermosos a lado de amigos y grandes profesionales que me regaló el fútbol y la vida. Hoy me toca partir hacia nuevos proyectos fuera del país y no me podía ir sin antes agradecerles por todo el cariño" escribió en su cuenta de Instagram, texto acompañado de fotografías de los distintos clubes deportivos de los que fue parte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Osvaldo (@osvamartinez)

Por su parte, los Guerreros lo despidieron también con un mensaje publicado en su Facebook:

“Mucho éxito en lo que venga fuera de México Osvaldo. Gracias por haber defendido"