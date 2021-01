Signal reporta fallas por saturación en su servicio

A través de Twitter la plataforma se pronunció para explicar que ya se encuentran trabajando en las dificultades técnicas.

Signal is experiencing technical difficulties. We are working hard to restore service as quickly as possible.

Apenas el pasado jueves miles de usuarios en todo el mundo descargaron la aplicación para sustituir a WhatsApp, app que perdió popularidad por sus nuevos términos de privacidad.

"Hemos agregado nuevos servidores y capacidad extra a una velocidad récord todos los días de esta semana sin parar, pero el día de hoy se excedieron nuestras proyecciones, incluso las más optimistas. Millones y millones de usuarios están mandando mensajería privada. Agradecemos su paciencia.", expresaron en un segundo tuit.

We have been adding new servers and extra capacity at a record pace every single day this week nonstop, but today exceeded even our most optimistic projections. Millions upon millions of new users are sending a message that privacy matters. We appreciate your patience.